Prvi koji se javio da kaže da odbija dijalog, na koji je ponovo pozvao predsednik Aleksandar Vučić, kao i da neće priznati rezultate izbora, je čovek koji ima francusko državljanstvo, Miloš Jovanović, objavila je ona na društvenoj mreži X.

"Šta njega briga za stabilnost i prosperitet Srbije? Ako zagusti, ako krenu građanski sukobi, na koje direktno poziva govoreći da neće priznati rezultate izbora, on će u Francusku. Njemu je Srbija rezervna država. Nama kojima je Srbija sve, nama koji nemamo rezervnu državu, nama je potrebna stabilnost, potreban nam je mir, dijalog, jedinstvo. A odnos Miloša Jovanovića i njegove klike prema građanima Srbije ogleda se i u tome što su svaku platu narodnog poslanika uzeli, iako rad Narodne skupštine bojkotuju. Od te Srbije, od svih građana Srbije, a ne Francuske, do sada su naplatili 600 hiljada evra za nerad! 600 hiljada evra od kada bojkotuju Narodnu skupštinu Republike Srbije. Da rade neće, ali plate hoće. Takvi su to ljudi", ocenila je Brnabić.