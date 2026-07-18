Kako je rekao, država će pratiti primenu novih mera i reagovati ukoliko se pojave bilo kakvi problemi.

Vučić je poručio da će od početka avgusta na snagu stupiti mere koje će omogućiti niže cene lekova.

"Od 1. avgusta kreću jeftiniji lekovi, mnogo jeftiniji lekovi. To ćemo zajedno da proveravamo, mi kao i svi ostali građani, i da reagujemo promptno ukoliko bude bilo kakvih problema", rekao je Vučić.

Predsednik je najavio da bi već u prvoj polovini septembra trebalo da počnu velike isplate o kojima je država ranije govorila.

"Verujem da već početkom septembra, u prvoj polovini septembra, svakako možemo da idemo na sve one velike isplate o kojima smo govorili, posebno važne za naše penzionere, ali i za naše borce", rekao je Vučić.