Brnabićeva je na međunarodnoj konferenciji ''Partneri u svetu koji se menja: centralna i istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski istok'' u Skupštini Srbije, rekla i da Srbija duboko ceni prijateljstvo i partnerstvo sa Izraelom i da odnosi dve zemlje počivaju na iskrenoj spremnosti da se razumeju u teškim vremenima.

"Srbija duboko ceni svoje prijateljstvo i partnerstvo sa Izraelom. Takođe, veoma cenimo naš strateški odnos sa SAD. Drago mi je da se sastajemo samo nekoliko dana pre početka strateškog dijaloga između SAD i Srbije, što nam mnogo znači i jedno je od najvažnijih dostignuća koje smo imali u poslednjih nekoliko decenija", rekla je Brnabić na skupu u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva.

Navela je da se konferencija održava u trenutku kada se "međunarodni pejzaž" menja mnogo brže nego što je moglo da se zamisli pre samo nekoliko godina i dodala da se pojavljuju nove geopolitičke realnosti, a da je neizvesnost postala ključna karakteristika međunarodnih odnosa.

"U takvim vremenima, zemlje prirodno traže pouzdane partnere, ali pouzdana partnerstva se ne pojavljuju preko noći, ona se ne stvaraju samo kada okolnosti to zahtevaju, več se strpljivo grade godinama, decenijama, kroz dijalog, doslednost, međusobno poštovanje i poverenje da će čak i u teškim trenucima partneri nastaviti da se iskreno i konstruktivno angažuju jedni uz druge", rekla je Brnabićeva.

Dodala je da zato vrednost današnje konferencje ne leži samo u važnim pitanjima na koja pokušava da ukaže, već i u njenoj sposobnosti da okupi ljude koji veruju da dijalog ostaje najjači temelj trajne saradnje.

"Ne mogu da zamislim prikladnije mesto za takvu diskusiju od parlamenta. Kroz istoriju, parlamenti su bili mesta gde se društva suočavaju sa teškim pitanjima kroz debatu, a ne kroz konfrontaciju, kroz dijalog, a ne kroz podelu", rekla je Brnabićeva.

Dodala je da kao institucije demokratskog legitimiteta, parlamenti nose posebnu odgovornost i da je u današnjem svetu parlamentarna diplomatija postala mnogo više od pukog dopunjavanja tradicionalne diplomatije. Brnabićeva je kazala da je parlamentarna diplomatija postala važan kanal za jačanje poverenja, izgradnju dijaloga i stvaranje trajnih institucionalnih odnosa čak i kada, kako je rekla, međunarodne okolnosti postaju izazovnije.

Ona je kazala da je očigledno da se svet menja i da je važno pitanje da li su partnerstva među državama dovoljno jaka da izdrže tu promenu.

"Neka partnerstva stvara geografija, neka stvara istorija. Ali najjača partnerstva održavaju izbori koje nastavljamo da pravimo, verujem da prijateljstvo između Srbije i Izraela spada u tu kategoriju. To je odnos koji se razvijao tokom mnogih decenija, izgrađen na međusobnom poštovanju, na žalost i na velikoj međusobnoj patnji, kao i na razumevanju i iskrenom uvažavanju međusobnih iskustava", rekla je Brnabićeva.

Podsetila je da je prošle godine posetila Izrael i sastala se sa liderima te zemlje u, kako je rekla, posebno izazovnom trenutku za Izrael i region. Prema njenim rečima, ta poseta je bila prilika da se potvrdi važnost direktnog dijaloga i dodatno ojačaju bliski odnosi između Izraela i Srbije.

"Ono što mi je najviše ostalo u sećanju je otvorenost, međusobno poštovanje i zajednička posvećenost daljem jačanju našeg partnerstva. Ta vizija je dodatno učvrstila moje uverenje da odnos između Srbije i Izraela počiva na iskrenoj spremnosti da se razumemo i da stojimo jedni uz druge u teškim vremenima", kazala je Brnabićeva.