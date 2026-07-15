Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži X, gde je komentarisala pojedine medijske izveštaje o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Francuskoj.

Brnabić je uporedila izveštavanje pojedinih domaćih i hrvatskih medija, uz ocenu da pojedini napisi u Srbiji predstavljaju odstupanje od novinarskih standarda.

Ona je napisala:

- Kada NovaS objavi tekst da je Aleksandar Vučić u Parizu bio totalni autsajder, a istovremeno hrvatski mediji objave da su Francuzi počastili Srbe zbog tretmana i uvažavanja koje su pokazali prema našem predsedniku, onda to što Nova radi više nije novinarstvo, već dijagnoza.

Njena objava izazvala je brojne reakcije korisnika društvene mreže X i nastavila polemiku koja se vodi nakon posete predsednika Srbije Parizu povodom obeležavanja Dana Bastilje.

Da podsetimo, predsednik Vučić juče je bio u prvom redu na vojnoj paradi u Parizu!

Iako su lažljivi mediji pokušali da prošire laž o tome da je on autsajder, ubrzo su raskrinkani. Iako su se žestoko blamirali, istina je bila vidljiva svakome ko je želeo da je vidi, opširnije o tome u POSEBNOJ VESTI.