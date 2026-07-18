Brzinom od 241 km/h danas se auto-putem kod Pirota kretao četrdesetogodišnji državljanin Iraka, koga su pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije presretačem zaustavili i isključili iz saobraćaja.

Protiv vozača će biti podneta prekršajna prijava za nasilničku vožnju u skraćenom postupku.

Brzina je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Što je brzina veća, manje je vremena za reakciju, a posledice su gotovo uvek teže.

Pri brzini od 241 km/h nije pitanje da li će greška biti skupa. Pitanje je samo da li će neko preživeti njene posledice.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima u prethodnih 48 sati zaustavili su četiri vozača zbog učinjenih prekršaja nasilničke vožnje, kao i 15 vozača zbog drugih prekršaja koji su Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisani kao teži prekršaji.

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