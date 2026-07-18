Kaže da Vladan Đokić godinu dana nije došao na svoj posao.

"Kada je poginula studentkinja nije se setio, nije se setio minuta ćutanja, pošto ona nije važna, već njegova karijera. Ne zaboravite, kuče Dona je, a svako kuče volim, je imala minut ćutanja. A ovo dete, Milica ako se ne varam, nije dobila ni minut ćutanja. Takvi su to ljudi. I onda očekujete da se odreknu svojih funkcija. Pa oni su sve radili zbog funkcija, rušili su državu koja je treća u Evropi po stopi rasta, sledeće godine prva", rekao je on.

Kazao je da zbog važnih državničkih obaveza neće moći da bude non stop u kampanji, a potom je govorio o sastavu blokaderske liste.

"Koga će oni da izaberu, da objasne da je Jovo Bakić genije, da će da nas baca u Savu i Dunav, i da ćemo da bežimo. Nećemo nigde da bežimo, nismo se plašili ni mnogo jačih i opasnijih. Da se plašim ove barabe u Subotici koja je pljunula starijeg čoveka. Onaj ko je to u stanju da uradi, pa je li te malo bar sramota?", zapitao je Vučić.