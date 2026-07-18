Predsednik je, za Informer, naglasio da se očekuje dolazak mnogo investitora u Srbiji.

"Da vas podsetim, 29. avgusta, ako se ne varam, otvaramo lepoticu fabriku robota u Šapcu. Naravno, bićete pozvani da prisustvujete i pokažete to našoj javnosti", rekao je Vučić.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pročiati OVDE.

AGIBOT je početkom februara 2026. predstavio svoje humanoidne robote u Beogradu, a tom prilikom je demonstriran humanoidni robot Luka.

Kompanija AGIBOT sarađuje sa kineskom grupacijom Minth Group, koja već ima fabrike u Loznici i Šapcu.

Kako je ranije najavljeno, u Srbiji će se godišnje proizvoditi 1.000 do 2.000 robota godišnje.

Humanoidni roboti biće teški 55 kilograma i visoki 173 centimetara, prenosi Tanjug.

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