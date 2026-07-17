Da li možete da poverujete da francuski državljanin Jovanović govori da neko treba da ode u EU i da se ne vraća, a sam nije vratio francuski pasoš? Imam za njega predlog! Doći ću u ponedeljak u 10 časova ispred Ambasade Francuske u Beogradu. Dođi i ti, Jovanoviću, vrati pasoš i odrekni se francuskog državljanstva - poručio mu je Piper.

Prema njegovim rečima, Jovanović to neće uraditi.

Jovanović je taj koji napada žene u Skupštini, prskao ih je biber-sprejom. To je ta politika blokadera. Kada nemate ništa – ni politiku, ni ideje, ni program – onda vam ostaju glupe fore poput Jovanovićevih, fore francuskih državljana koji neće da vrate francuski pasoš, a drugima govore da treba da odu u EU i da se ne vraćaju - istakao je Piper.

On je predsedniku DSS-a na kraju poslao poruku:

Jovanoviću, ostani u Parizu, nemoj da se vraćaš. Stranku si uništio i sveo na jedan odsto, a uskoro će vas narod na izborima poslati u političku penziju. Tebi je bolje u Francuskoj nego u Srbiji.