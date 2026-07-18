Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja na Informer TV govorio je o blokadama, studentsko blokaderskoj listi i njhovoj paroli i interesima.

- Oni su bili slobodni da uništavaju naše univerzitete, fakultete, škole, i osnovne škole, dakle ne samo srednje škole, i nisu se mnogo sekirali. Ništa to njima ne znači, zato što oni to ne doživljavaju kao svoje, ne doživljavaju kao Srbiju. I razlika između dva slogana, "Studenti pobeđuju" i "Srbija pobeđuje", mislim da dovoljno govori. Neki bi da jedna partikularna grupa osvoji svoje interese, a neki drugi, odnosno mi bismo želeli da svaki građanin Srbije i da cela Srbija pobeđuje. Uostalom, ime naše liste, Ujedinjena Srbija, je, iako ne govori ni o kome ništa ružno, čini mi se da je najbolja kritika onih koji su delili Srbiju, koji su delili porodice naše, koji su nas delili po generacijama - rekao je Vučić.

Vučić je dodao da je jedna od najjezivijih stvari snimak iz Subotice.

- Jedna od najjezivijih stvari je vaš snimak, ako se ne varam, iz Subotice, gde je izvesni gospodin Robert, prezime nisam zapamtio, oprostite mi zbog toga. On je pljunuo starijeg sugrađanina, samo zato što taj stariji sugrađanin ne misli politički isto kao on - rekao je Vučić.