"Zajedno obeležavamo sa Republikom Srpskom. Uradićemo u Mrkonjić Gradu, koji je teško stradao kada su jedinice hrvatske armije ušle, zauzele, pogrom počinile u Mrkonjić Gradu i išle preko Boke ka Banjaluci", kazao je Vučić za TV Informer.

Pozvao je sve Srbe Krajišnike i sve druge da se pridruže 4. avgusta u Mrkonjić Gradu.

Kako je naveo, on će pre toga da pokušam da obiđe obnovljenu kuću u Čipuljiću, odakle je njegov otac poreklom.

Celo obraćanje predsednika Vučića pročitajte OVDE.

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