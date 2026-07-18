Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja na Informer TV govorio je i o kursu dinara.

Vučić je zamolio sve građane da dobro razmisle.

"Mi smo jedva napravili stabilan kurs dinara prvi put u našoj istoriji, za poslednjih, dakle, 14 godina smo to uspeli da uradimo. Nemojte da nam vraćate one koji su nam dinar srozali i uništili od 75 dinara za evro do 120 dinara za evro, kao što je to uradio Šoškić. A on vam je na listi. Ili Kokanović treba da nam vodi, šta, resor poljoprivrede? Šta? Koji resor Koji je za šta je stručan? Za nošenje sekira i napade na svoje sugrađane? Prosto neverovatno nešto. Pogledajte ih samo. Ovo što ih vidite, Fric 1, Fric 2, sve drugo, sve su vam to lica koja su iz državne službe. I koja dobro zarađuju od države i danas, kroz različite projekte, infrastrukturne i kroz sve drugo", naglasio je predsednik Vučić.

Celo obraćanje predsednika Vučića pročitajte u našoj posebnoj vesti OVDE.