Međutim, upravo ova jednostavnost postala je razlog zbog kojeg je zagonetka izazvala pravu buru na društvenim mrežama i podelila hiljade ljudi.

Matematički izazov koji je objavio portal Bright Side za kratko vreme postao je viralan, a komentari su se ubrzo pretvorili u raspravu. Korisnici su dolazili do različitih rezultata, uvereni da su upravo oni pronašli tačno rešenje.

Iako zadatak ne zahteva napredno matematičko znanje, mnogi prave istu grešku. Problem nije u složenosti izraza, već u tome što ljudi često zaborave osnovno pravilo koje su učili još u osnovnoj školi.

Prilikom rešavanja matematičkih izraza postoji jasan redosled računskih operacija. Množenje i deljenje imaju prednost u odnosu na sabiranje i oduzimanje, pa se upravo te operacije moraju prvo izračunati. Tek nakon toga dolaze preostali koraci.

Mnogi, međutim, instinktivno kreću da računaju sleva nadesno, bez obraćanja pažnje na prioritet operacija. Upravo taj mali previd dovodi do potpuno drugačijeg rezultata i izaziva zabunu.

Zanimljivo je da statistike pokazuju kako više od polovine ljudi nije uspelo da reši ovaj zadatak iz prvog pokušaja. Upravo zbog toga ovakve matematičke zagonetke redovno postaju viralne – podsećaju nas koliko lako možemo da previdimo osnovna pravila kada brzamo.

Ako ste i vi dobili drugačiji rezultat od očekivanog, nema razloga za brigu. Rešenje se ne krije u komplikovanim formulama, već u pažljivom praćenju redosleda računskih operacija. Dovoljno je da zastanete na trenutak, ne žurite sa računanjem i korak po korak pratite pravila matematike – tada će i tačan odgovor biti mnogo lakše pronaći.