Ana Brnabić je na svom Instagram nalogu objavila video predsednika Srbije Aleksandra Vučića, uz poruku da je on još jednom pozvao političke protivnike i sve koji žele da učestvuju na predstojećim izborima na dijalog.

Kako je navela, dijalog je osnova i suština svakog demokratskog društva, kao i najbolji način za rešavanje političkih razlika.

"Ako pobedite, priznaćemo poraz"

Brnabić je istakla da je Vučić jasno poručio da će, ukoliko opozicija pobedi na izborima, vlast priznati rezultate.

– Predsednik Aleksandar Vučić još jednom je pozvao sve političke protivnike, kao i sve one koji na bilo koji način žele da učestvuju u izborima koji nam se bliže, na dijalog. Dijalog je osnova i suština svakog demokratskog društva. Dijalog je lekovit. Istovremeno je jasno poručio – ukoliko pobedite, kako to predviđaju vaša istraživanja, mi ćemo sat ili dva nakon toga odmah priznati poraz i čestitati – napisala je Brnabić.

Dva pitanja za opoziciju

Ona je potom postavila dva pitanja političkim protivnicima.

Prvo se odnosi na to da li su spremni da se obavežu da će priznati izborne rezultate i čestitati ukoliko izgube na izborima.

Drugo pitanje odnosi se na to da li će, kako je navela, zarad Srbije, stabilnosti i demokratskih vrednosti, prihvatiti poziv na dijalog koji je predsednik Vučić, prema njenim rečima, do sada uputio više od 150 puta.

Na kraju objave Brnabić je poručila:

– Da li će prihvatiti njegovu pruženu ruku? Čekamo njihov odgovor.

Objava Ane Brnabić usledila je u trenutku kada se u javnosti sve više govori o predstojećim izborima i mogućnosti razgovora između vlasti i opozicije o izbornim uslovima i političkom procesu.

Predstavnici vlasti u prethodnom periodu više puta su pozivali opoziciju na dijalog, dok je deo opozicionih stranaka iznosio primedbe na izborne uslove i način vođenja političkog procesa.