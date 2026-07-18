Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti na Informer TV. Govoreći o pregovorima sa EU i Klasteru 3, Vučić je rekao da on neće biti otvoren.

"Neće nam biti otvoren Klaster 3. Budite uvereni da nam neće otvoriti klaster. Oni su mi rekli: "Ma hoće, hoće", rekli su nam svi. Ja sam rekao: "Ljudi, vi ste neiskusni još, potrebno je mnogo znanja, godina, mnogo iskustva da biste mogli da procenite tako nešto." Oni su to teško podneli, Danijel Apostolović, Ana Brnabić samo što ne plače. Neće nam otvoriti. Nažalost, bio sam u pravu. Ali to nikakav razlog za očajavanje nije, to je nama signal da dobro razumemo njihove poruke", ukazao je predsednik.

"Za nas je najvažnije da smo ubedljivo najrazvijenija zemlja Zapadnog Balkana, da smo od zemlje koja je bila parija, treća ili četvrta na Zapadnom Balkanu, delila treće i četvrto mesto sa Severnom Makedonijom pre 12 godina, da smo ubedljivo pretekli njih, ubedljivo pretekli Bosnu i Hercegovinu za 200 evra veću prosečnu platu nego Bosna i Hercegovina, imali su u to vreme 80 evra veće prosečne plate nego Srbija, pretekli Crnu Goru koja je 50 odsto veće plate imala nego Srbija", kaže on.

Kako je rekao, njihov posao je da nastave da rade i nemaju kome da se žale.

"Nek nastave ovi ljudi da rade svoj posao na evropskom putu, ali mi sada imamo i tu vrstu olakšavajuće okolnosti da jasno možemo da kažemo da se orijentišemo na ekonomski razvoj, da dovodimo investitore iz svih delova sveta, a zato je važan i strateški sporazum od početka strateškog dijaloga. Nije to tako jednostavno i ništa tu neće biti tako lako kao što ljudi misle, ali je važno počinjanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Državama, dugo smo na tome radili", rekao je Vučić.

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