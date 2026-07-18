Prema njegovim rečima to nije prva takva poruka Srbima koji žele samostalno da obnove svoja porušena imanja u tom delu Federacije BiH, prenosi Srna.

Iz srpskog Zavičajnog udruženja meštana Gornje Brijesnice saopštili su da je to jedna u nizu negativnih poruka Srbima, koji uprkos opstrukcijama na održivom povratku neće odustati od obnove svojih vijekovnih imanja.

Član Udruženja Lazo Tripunović rekao je da su bili prisiljeni da postave solarnu rasvetu na molitvištu s obzirom da i nakon više od tri decenije federalne vlasti nisu obezbedile struju ovom srpskom području.

Nepoznata lica pucala su iz vatrenog oružja u solarnu rasvetu na molitvištu u srpskom povratničkom naselju Gornja Brijesnica kod Lukavca u Federaciji BiH, a osim na solarnoj rasveti, jasno su vidljiva oštećenja od metaka i na limu krova na kojem je montirana rasveta.

Molitvište u srpskom povratničkom naselju Gornja Brijesnica predstavlja vekovno saborno mesto i simbol povratka i obnove, a kako se navodi nakon godina zapuštenosti, meštani su obnovili ovaj prostor i na lokaciji je postavljen i osveštan krst.

Na praznike, kao što je Mali Božić, na molitvištu se obavljaju službe, dok se prostor razvija kao mesto okupljanja i čuvanja tradicije ovog kraja.