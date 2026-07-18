Na početku se osvrnuo na poziv na drušveni dijalog koji je nedavno uputio.

"Ja mislim da je poruka očekivana i nije prvi put. Izbori i država nisu igračke, važno je da to ljudi vide. Oni se kreću, da ne citiram Aleksandra Tijanića, kreću se u sopstvenom balonu simpatizera i ne žele da se obraćaju nikome drugom. Ekstremizovali su svoje stavove i svoje simpatizere, žele njihovo poverenje. Oni pokazuju ljudima da žele haos, mi se tako ne bismo ponašali u opoziciji. To što jasno stavljaju do znanja da i kada bi vodili državu, ne očekuju valjda da, ukoliko pobede na izborima, da će neko posle toga sutra njima svaki dan da dolazi na razgovore i da se ponaša drugačije od onoga kako su se oni ponašali, jer oni utvrđuju neka pravila i norme ponašanja. Danas, dakle, oni jasno pokazuju ljudima da bi stvarali haos. To govori koliko oni nisu sposobni i spremni, to kad kažu "nećemo priznati" izbore ako izgubimo, a ako pobedimo - onda ćemo da istrčimo na ulice da slavimo", rekao je predsednik.

O izborima

"I moja poruka od juče je bila apsolutno fer i više nego jasna, i zanimljivo je da oni na tu poruku nisu odgovorili, pošto oni tom balonu koji se obraćaju, mehuru kojem se obraćaju, oni im govore kako je pad rejtinga SNS-a, kako oni pobeđuju na izborima. Pa, ljudi, ako pobeđujete na izborima, onda samo treba da dočekamo te izbore, jer mi svakako priznajemo te izborne rezultate, iako ste godinama govorili da nećemo da ih priznamo. Ali ne lezi vraže, ne lezi vraže, nije jasno njima da stvari ne stoje tako i da neće baš biti tako, i onda moraju da govore o tome da izborne rezultate, da izborne rezultate neće da priznaju. I to je jedno unošenje potpune neodgovornosti, neozbiljnosti, apsolutno haosa, kao što je i sam spisak ljudi koji su napravili za tu listu za parlamentarne izbore, nažalost, tragikomičan. I dovoljno je samo da zamislite neke od njih, kako i na koji način bi zastupali interese građana", rekao je na početku Vučić.

On se osvrnuo i na listu za parlamentarne izbore koju su objavili mediji.

"Od gospodina Toškovića, Kokanovića, Jove Bakića, ili "velikog" eksperta Šoškića, valjda bi nam ponovo uništio vrednost dinara kao što je to činio i ranije, a on im je valjda tu "najškolovaniji" ili 'najobrazovaniji'. Onda vidite da to nema. Takođe, vidite da tu nema ni mladosti, ni energije, ničega, već jedna široka interesna grupa, uglavnom ljudi iz državnih struktura. Na to nisam siguran da ste dovoljno obratili pažnju; videćete sve, dakle, od gospođe Fric, Jove Bakića, uglavnom ljudi plaćani od države. Mnogo im je lepo bilo, nisu imali čime drugo da se bave, i onda su počeli da se bave stvaranjem opštinskih, gradskih i okružnih odbora na svojim fakultetima, u bolnicama i na drugim mestima. I meni se čini da ljudi to polako, ali sigurno, razumeju. A što se dijaloga tiče, ja ću da ponavljam stalno taj poziv na razgovor, jer to rade odgovorni ljudi, to rade ozbiljni ljudi, i ja samo ne mogu da razumem: je li morate vi da vidite tu neku kontradiktornost?", pita Vučić

O potencijalnim listama i snimku iz Subotice

"I naravno, oni su bili slobodni da uništavaju naše univerzitete, fakultete, škole, i osnovne škole, dakle ne samo srednje škole, i nisu se mnogo sekirali. Ništa to njima ne znači, zato što oni to ne doživljavaju kao svoje, ne doživljavaju kao Srbiju. I razlika između dva slogana, 'Studenti pobeđuju' i 'Srbija pobeđuje', mislim da dovoljno govori. Neki bi da jedna partikularna grupa osvoji svoje interese, a neki drugi, odnosno mi bismo želeli da svaki građanin Srbije i da cela Srbija pobeđuje. Uostalom, ime naše liste, Ujedinjena Srbija, je, iako ne govori ni o kome ništa ružno, čini mi se da je najbolja kritika onih koji su delili Srbiju, koji su delili porodice naše, koji su nas delili po generacijama. Jedna od najjezivijih stvari je vaš snimak, ako se ne varam, iz Subotice, gde je izvesni gospodin Robert, prezime nisam zapamtio, oprostite mi zbog toga. On je pljunuo starijeg sugrađanina, samo zato što taj stariji sugrađanin ne misli politički isto kao on. I ta doza bezobzirnosti i bezobrazluka da se ne izvinite tom čoveku, koji može da vam bude otac", ukazao je predsednik.

"Govori o svemu onome što su uradili ovi spolja, koji su plaćali N1, Novu S i sve druge, da truju narod, da govore ljudima da moraju da mrze sve ove druge. To je takvo nepoštovanje, to je, ja ne znam, znate, trebalo bi svakome dati da pročita Čankarevu deseticu, da vidite kako morate da se odnosite, da volite i poštujete majku, ali ne samo majku, i oca, i svakog starijeg. Da morate da pokažete poštovanje. Ja ne znam ko je vaspitavao te ljude, ja ne znam gde im je kućno vaspitanje, oni su nekada govorili da su oni bolji i pristojniji deo Srbije. Da,elita. Nažalost. Ta lažna elita, to je najnepristojniji deo Srbije. Oni elementarne pristojnosti nemaju. Ja sam bukvalno šokiran ovim. Ovo me je podsetilo na onaj snimak iz Niša, ako se ne varam, od 21. marta ili februara prošle godine, nemojte me držati za reč. Kada su i gospodina Jerkana, i gradonačelnika Pavlovića gađali, kada su onoj devojci razbili jaje o glavu, i tako dalje. Vi vidite da imate posla sa ljudima kojima ništa ne znači ni mir, ni pristojnost, ni vaspitanje, ni elementarno znanje o bilo čemu. Oni su oslobođeni bilo kog znanja. Vi vidite da su oni nama danas na njihovim sajtovima govorili: 'Rekao nam je student, pa ime studenta", rekao je Vučić.

"Jedva smo napravili stabilan kurs dinara"

Predsednik Srbije je govorio i o kursu dinara.

"Samo molim ljude da razmisle. Mi smo jedva napravili stabilan kurs dinara prvi put u našoj istoriji, za poslednjih, dakle, 14 godina smo to uspeli da uradimo. Nemojte da nam vraćate one koji su nam dinar srozali i uništili od 75 dinara za evro do 120 dinara za evro, kao što je to uradio Šoškić. A on vam je na listi. Ili Kokanović treba da nam vodi, šta, resor poljoprivrede? Šta? Koji resor Koji je za šta je stručan? Za nošenje sekira i napade na svoje sugrađane? Prosto neverovatno nešto. Pogledajte ih samo. Ovo što ih vidite, Fric 1, Fric 2, sve drugo, sve su vam to lica koja su iz državne službe. I koja dobro zarađuju od države i danas, kroz različite projekte, infrastrukturne i kroz sve drugo", naglasio je Vučić.

O parlamentarnim izborima

Upitan o parlamentarnim izborima, on je rekao da u kampanju "neće ući kao predsednik Srbije".

"Neću ići kao predsednik republike u parlamentarnu kampanju, ići ću kao običan građanin. Pomoći ću listi "Ujedinjena Srbija", daću sve od sebe da odnese pobedu. Ako ne odnese, priznaćemo i čestitati pobednicima. Ako odnese pobedu, pružićemo ruku našim protivnicima i još jednom ponoviti poziv na dijalog", dodao je Vučić.

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