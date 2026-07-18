Na početku se osvrnuo na poziv na drušveni dijalog koji je nedavno uputio.
"Ja mislim da je poruka očekivana i nije prvi put. Izbori i država nisu igračke, važno je da to ljudi vide. Oni se kreću, da ne citiram Aleksandra Tijanića, kreću se u sopstvenom balonu simpatizera i ne žele da se obraćaju nikome drugom. Ekstremizovali su svoje stavove i svoje simpatizere, žele njihovo poverenje. Oni pokazuju ljudima da žele haos, mi se tako ne bismo ponašali u opoziciji. To što jasno stavljaju do znanja da i kada bi vodili državu, ne očekuju valjda da, ukoliko pobede na izborima, da će neko posle toga sutra njima svaki dan da dolazi na razgovore i da se ponaša drugačije od onoga kako su se oni ponašali, jer oni utvrđuju neka pravila i norme ponašanja. Danas, dakle, oni jasno pokazuju ljudima da bi stvarali haos. To govori koliko oni nisu sposobni i spremni, to kad kažu "nećemo priznati" izbore ako izgubimo, a ako pobedimo - onda ćemo da istrčimo na ulice da slavimo", rekao je predsednik.
O izborima
"I moja poruka od juče je bila apsolutno fer i više nego jasna, i zanimljivo je da oni na tu poruku nisu odgovorili, pošto oni tom balonu koji se obraćaju, mehuru kojem se obraćaju, oni im govore kako je pad rejtinga SNS-a, kako oni pobeđuju na izborima. Pa, ljudi, ako pobeđujete na izborima, onda samo treba da dočekamo te izbore, jer mi svakako priznajemo te izborne rezultate, iako ste godinama govorili da nećemo da ih priznamo. Ali ne lezi vraže, ne lezi vraže, nije jasno njima da stvari ne stoje tako i da neće baš biti tako, i onda moraju da govore o tome da izborne rezultate, da izborne rezultate neće da priznaju. I to je jedno unošenje potpune neodgovornosti, neozbiljnosti, apsolutno haosa, kao što je i sam spisak ljudi koji su napravili za tu listu za parlamentarne izbore, nažalost, tragikomičan. I dovoljno je samo da zamislite neke od njih, kako i na koji način bi zastupali interese građana", rekao je na početku Vučić.
On se osvrnuo i na listu za parlamentarne izbore koju su objavili mediji.
"Od gospodina Toškovića, Kokanovića, Jove Bakića, ili "velikog" eksperta Šoškića, valjda bi nam ponovo uništio vrednost dinara kao što je to činio i ranije, a on im je valjda tu "najškolovaniji" ili 'najobrazovaniji'. Onda vidite da to nema. Takođe, vidite da tu nema ni mladosti, ni energije, ničega, već jedna široka interesna grupa, uglavnom ljudi iz državnih struktura. Na to nisam siguran da ste dovoljno obratili pažnju; videćete sve, dakle, od gospođe Fric, Jove Bakića, uglavnom ljudi plaćani od države. Mnogo im je lepo bilo, nisu imali čime drugo da se bave, i onda su počeli da se bave stvaranjem opštinskih, gradskih i okružnih odbora na svojim fakultetima, u bolnicama i na drugim mestima. I meni se čini da ljudi to polako, ali sigurno, razumeju. A što se dijaloga tiče, ja ću da ponavljam stalno taj poziv na razgovor, jer to rade odgovorni ljudi, to rade ozbiljni ljudi, i ja samo ne mogu da razumem: je li morate vi da vidite tu neku kontradiktornost?", pita Vučić
O potencijalnim listama i snimku iz Subotice
"I naravno, oni su bili slobodni da uništavaju naše univerzitete, fakultete, škole, i osnovne škole, dakle ne samo srednje škole, i nisu se mnogo sekirali. Ništa to njima ne znači, zato što oni to ne doživljavaju kao svoje, ne doživljavaju kao Srbiju. I razlika između dva slogana, 'Studenti pobeđuju' i 'Srbija pobeđuje', mislim da dovoljno govori. Neki bi da jedna partikularna grupa osvoji svoje interese, a neki drugi, odnosno mi bismo želeli da svaki građanin Srbije i da cela Srbija pobeđuje. Uostalom, ime naše liste, Ujedinjena Srbija, je, iako ne govori ni o kome ništa ružno, čini mi se da je najbolja kritika onih koji su delili Srbiju, koji su delili porodice naše, koji su nas delili po generacijama. Jedna od najjezivijih stvari je vaš snimak, ako se ne varam, iz Subotice, gde je izvesni gospodin Robert, prezime nisam zapamtio, oprostite mi zbog toga. On je pljunuo starijeg sugrađanina, samo zato što taj stariji sugrađanin ne misli politički isto kao on. I ta doza bezobzirnosti i bezobrazluka da se ne izvinite tom čoveku, koji može da vam bude otac", ukazao je predsednik.
"Govori o svemu onome što su uradili ovi spolja, koji su plaćali N1, Novu S i sve druge, da truju narod, da govore ljudima da moraju da mrze sve ove druge. To je takvo nepoštovanje, to je, ja ne znam, znate, trebalo bi svakome dati da pročita Čankarevu deseticu, da vidite kako morate da se odnosite, da volite i poštujete majku, ali ne samo majku, i oca, i svakog starijeg. Da morate da pokažete poštovanje. Ja ne znam ko je vaspitavao te ljude, ja ne znam gde im je kućno vaspitanje, oni su nekada govorili da su oni bolji i pristojniji deo Srbije. Da,elita. Nažalost. Ta lažna elita, to je najnepristojniji deo Srbije. Oni elementarne pristojnosti nemaju. Ja sam bukvalno šokiran ovim. Ovo me je podsetilo na onaj snimak iz Niša, ako se ne varam, od 21. marta ili februara prošle godine, nemojte me držati za reč. Kada su i gospodina Jerkana, i gradonačelnika Pavlovića gađali, kada su onoj devojci razbili jaje o glavu, i tako dalje. Vi vidite da imate posla sa ljudima kojima ništa ne znači ni mir, ni pristojnost, ni vaspitanje, ni elementarno znanje o bilo čemu. Oni su oslobođeni bilo kog znanja. Vi vidite da su oni nama danas na njihovim sajtovima govorili: 'Rekao nam je student, pa ime studenta", rekao je Vučić.
"Jedva smo napravili stabilan kurs dinara"
Predsednik Srbije je govorio i o kursu dinara.
"Samo molim ljude da razmisle. Mi smo jedva napravili stabilan kurs dinara prvi put u našoj istoriji, za poslednjih, dakle, 14 godina smo to uspeli da uradimo. Nemojte da nam vraćate one koji su nam dinar srozali i uništili od 75 dinara za evro do 120 dinara za evro, kao što je to uradio Šoškić. A on vam je na listi. Ili Kokanović treba da nam vodi, šta, resor poljoprivrede? Šta? Koji resor Koji je za šta je stručan? Za nošenje sekira i napade na svoje sugrađane? Prosto neverovatno nešto. Pogledajte ih samo. Ovo što ih vidite, Fric 1, Fric 2, sve drugo, sve su vam to lica koja su iz državne službe. I koja dobro zarađuju od države i danas, kroz različite projekte, infrastrukturne i kroz sve drugo", naglasio je Vučić.
O parlamentarnim izborima
Upitan o parlamentarnim izborima, on je rekao da u kampanju "neće ući kao predsednik Srbije".
"Neću ići kao predsednik republike u parlamentarnu kampanju, ići ću kao običan građanin. Pomoći ću listi "Ujedinjena Srbija", daću sve od sebe da odnese pobedu. Ako ne odnese, priznaćemo i čestitati pobednicima. Ako odnese pobedu, pružićemo ruku našim protivnicima i još jednom ponoviti poziv na dijalog", dodao je Vučić.
Prijave na "Ko si bre ti"
Kaže da je do jutros bilo oko 5.500 prijava na portalu "Ko si bre ti".
"Dve prijave je poslao i onaj 'Birodi', ja to poštujem, neke provokacije, ja ću odgovoriti, trebaće mi malo vremena. Lično ću odgovoriti. Brine me što čujem da se ljudi žale da ne dobijaju rešenja iz kampanje 'Svoj na svome', razgovarao sam jutros sa ministarkom, i rekao sam da to mora da ide mnogo mnogo brže. Ona će sutra ili prekosutra izaći sa rezultatima, i videćemo kako to da ubrzamo. Pojavile su se i druge vrste problema, EDS, elektrodistribucije, i kada se sve sabere, brzo ćemo ljudima pružiti odgovor. Ljude interesuje kada će krenuti jeftiniji lekovi, to će biti od 1. avgusta. I to ćemo zajedno da proveravamo, i reagovaćemo promptno. To su mnogo važne stvari, a ja verujem da ćemo od 1. septembra ići sa onim velikim isplatama o kojima smo govorili", kazao je Vučić.
Nove fabrike i radna mesta
Predsednik je istakao da će opština Novi Bečej dobiti jednu novu fabriku, u kojoj će biti oko 1.000 zaposlenih.
"U ovakvom trenutku kada Volksvagen najavljuje otpuštanja stotina hiljada ljudi, da dovedete investitora da zapošljava ljude, to je ogromna stvar. Mnogo toga time dobijamo i rešavamo. Verujem da će vas ministarka Mesarović izvestiti o tome", kazao je on.
Vučić kaže da će danas obići Vladimirovac u opštini Alibunar, a na optužbe da se bavi nepoštenom kampanjom, istakao je:
"Nisam u stanju da odgovaram na gluposti. Idem da se vidim sa narodom koji želi nekoga da čuje i da pozdravi. Sećate, oni su pričali da su telefonski centri nelegalni, pa upadali unutra, pa su govorili da je kampanja od vrata do vrata nelegalna, pa su oni krenuli to da rade. Sve je kod njih laž!", ukazao je predsednik.
Neće nam otvoriti Klaster 3
Kada je reč o pregovorima sa EU i Klasteru 3, Vučić je rekao da on neće biti otvoren.
"Neće nam biti otvoren Klaster 3. Budite uvereni da nam neće otvoriti klaster. Oni su mi rekli: 'Ma hoće, hoće', rekli su nam svi. Ja sam rekao: 'Ljudi, vi ste neiskusni još, potrebno je mnogo znanja, godina, mnogo iskustva da biste mogli da procenite tako nešto.' Oni su to teško podneli, Danijel Apostolović, Ana Brnabić samo što ne plače. Neće nam otvoriti. Nažalost, bio sam u pravu. Ali to nikakav razlog za očajavanje nije, to je nama signal da dobro razumemo njihove poruke. Za nas je najvažnije da smo ubedljivo najrazvijenija zemlja Zapadnog Balkana, da smo od zemlje koja je bila parija, treća ili četvrta na Zapadnom Balkanu, delila treće i četvrto mesto sa Severnom Makedonijom pre 12 godina, da smo ubedljivo pretekli njih, ubedljivo pretekli Bosnu i Hercegovinu za 200 evra veću prosečnu platu nego Bosna i Hercegovina, imali su u to vreme 80 evra veće prosečne plate nego Srbija, pretekli Crnu Goru koja je 50% veće plate imala nego Srbija", podseća predsednik.
"Neću da govorim o svim drugim parametrima. To je naš posao, nastavimo da radimo i nemamo kome ni da se žalimo, nema potrebe ni da kukamo. Nek nastave ovi ljudi da rade svoj posao na evropskom putu, ali mi sada imamo i tu vrstu olakšavajuće okolnosti da jasno možemo da kažemo da se orijentišemo na ekonomski razvoj, da dovodimo investitore iz svih delova sveta, a zato je važan i strateški sporazum od početka strateškog dijaloga. Nije to tako jednostavno i ništa tu neće biti tako lako kao što ljudi misle, ali je važno počinjanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Državama, dugo smo na tome radili", rekao je Vučić.
Prema njegovim rečima, prethodnih dana su tražene "neke odluke", koje je on odbio.
"Kod mene su prekjuče i juče tražene neke odluke da donesem, i onda rekli: 'E, to bi poguralo.' Ja sam samo rekao: 'Ajde, hvala vam, doviđenja, imam mnogo posla.' I da sam na takve stvari da sam pristajao, opet bi bilo isto. I opet bi bili kao pokretne mete, nešto novo bi tražili. Srećom, nisam pristao, napustio i otišao da radim neke pametnije stvari", otkriva predsednik.
Obeležavanje godišnjice Oluje
Vučić je rekao i da će ove godine godišnjica Oluje biti obeležena sa Republikom Srpskom.
"Ove godine ćemo obeležiti strašni zločin nad srpskim narodom, dakle u operaciji Oluja, izvršen 4. avgusta kao i svaki put, ali ovog puta posle mnogo vremena, možda čak i po prvi put, jer to zajedno radimo sa Republikom Srpskom u Mrkonjić Gradu, koji je teško stradao kada su jedinice Hrvatske armije ušle. Dakle, posle same Oluje, i tu ćemo pozvati i sve Srbe Krajišnike i sve druge da nam se pridruže. Ja ću pre toga da pokušam da obiđem, pošto je otac obnovio ovu manju kuću u Čipuljiću, pa ću po prvi put da uđem u tu kuću", najavio je on.
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