Rusija bi trebalo da izvede udare na zemlje NATO-a koje otvoreno snabdevaju Kijev oružjem, izjavio je predsednik Čečenije Ramzan Kadirov, prenose RIA Novosti.

„Ne bi bilo loše početi i od onih zemalja koje, skrivajući se iza skraćenice NATO, bez ustezanja, otvoreno i prkosno snabdevaju oružjem, obaveštajnim podacima i drugom podrškom ukrajinske fašiste… Vreme je da se otvori vatra, i to je to!", napisao je čečenski lider na Telegramu.

On je naglasio da Rusija neće strpljivo i skrštenih ruku posmatrati sve što se dešava.

Kako je podvukao, došlo je vreme ne samo da se o tome govori jednostavnim i svima razumljivim jezikom, već i da se to "nabije u njihova odvratna NATO grla".

„Čim osete miris trotila, čim čuju tutnjavu 'kalašnjikova' i zveket tenkova T-90, sve će odmah shvatiti i doći do istine", dodao je Kadirov.

Prema njegovim rečima, zemlje NATO-a razumeju samo jezik sile, a čim Rusija popusti kočnice svoje ratne mašine, svi zapadni lideri će stati u red da izraze svoja duboka izvinjenja.

„Pod nogama neprijatelja Rusije zemlja je uvek gorela, pa će ih topiti i ubuduće, Vladimire Vladimiroviču (Putine)! Samo postavite zadatak, a sve ostalo ćemo mi uraditi", poručio je Kadirov, prenosi Politika.