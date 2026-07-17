Međunarodna konferencija o političkom terorizmu, održana u organizaciji Sjedinjenih Američkih Država, okupila je predstavnike 68 država i teritorija, među kojima su se našle i Albanija i Priština.

Sastankom je predsedavao američki državni sekretar Marko Rubio, koji je pozvao zemlje učesnice da pojačaju saradnju u suprotstavljanju, kako je naveo, pretnjama koje predstavljaju krajnje levičarske terorističke grupe.

Tramp izdvojio Antifu kao jedan od prioriteta

Borba protiv krajnje levičarskih organizacija jedan je od prioriteta administracije predsednika SAD Donalda Trampa.

Tokom predsedničke kampanje 2024. godine Tramp je posebno izdvojio pokret Antifa, a nakon ubistva Čarlija Kirka prošle godine najavio je dodatne mere protiv grupa koje optužuje za podsticanje političkog nasilja.

Šta je poručio Stejt department?

Stejt department je u saopštenju naveo da napadi krajnje levih aktera van Sjedinjenih Američkih Država, usmereni protiv državnih zvaničnika, policije, kompanija i kritične infrastrukture, predstavljaju deo ideološki motivisane strategije destabilizacije slobodnih društava.

Na konferenciji su, pored Albanije i Prištine, učestvovale i brojne zapadne zemlje, među kojima su Kanada, Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Italija, Japan i Australija, kao i predstavnici više država Afrike i Azije.

Konferencija predstavlja deo šire inicijative američke administracije za jačanje međunarodne saradnje u borbi protiv politički motivisanog nasilja i ekstremizma.

Izvor: Tanjug