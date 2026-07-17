Detalji sastanka objavljeni du putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

"Vrlo dobar sastanak sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan Harčenkom. Razgovarali smo o saradnji između naših zemalja, sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti ekonomije. Razmotrili smo aktuelnu političku situaciju u regionu i svetu. Istovremeno, govorili smo i o važnim infrastrukturnim i drugim projektima u Srbiji, na kojima zajednički radimo sa Ruskom Federacijiom i kompanijama iz te zemlje", poručio je Vučić.