Prethodno je Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da je Radić 24. juna ove godine napustio teritoriju Srbije, zbog čega je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor jer se nalazi u bekstvu u inostranstvu, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Takođe je tražilo da naredi raspisivanje poternice za njim.

Radić je, kako se sumnja, širio laži o navodnom korišćenju zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine u Beogradu.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije i krivičnog dela odavanje tajnih podataka iz člana 98. Zakona o tajnosti podataka, prenosi Tanjug.

Podsetimo, prema navodima tužilaštva, 15. marta 2025. godine Radić je bio u kontaktu sa novinarima N1, RTS-a, kao i sa narodnim poslanikom Z.P. i jednim stranim državljaninom. Među kontaktima se pominje i poznata studentsko blokaderska grupa. Detalje možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.