Protest je počeo u 19 časova, od Trga Skender-bega, do Trga narodnih heroja i ispred zgrade vlade, gde se nekoliko govornika obratilo okupljenima, ponavljajući već dobro poznate zahteve za ostavku premijera Edija Rame i formiranje "nestranačke vlade sa jednogodišnjim mandatom".

Zatim su nastavili maršem kroz grad. Protest je trajao šest sati i završio se ispred Policijskog komesarijata br. 3, gde se nalazi 21 osoba, privedena nakon nasilnog protesta u četvrtak ispred albanskog parlamenta.

Tamo su zahtevali njihovo puštanje na slobodu, gađajući zgradu policije, razbijajući prozore, što je navelo policiju da upotrebi vodene topove. Kako je objavio portal Mashqip, na sinoćnjem protestu najviše pažnje privukla je simbolika izabrana za rođendan premijera Edija Rame, koji je juče proslavio 62. rođendan.

Demonstranti su u početku doneli betonsku tortu sa natpisom "još 100 godina zatvora", ukrašenu flamingom koji je postao simbol protesta, započetih protiv izgradnje luksuznog odmarališta na ostrvu Zvernec. Kako su mediji preneli, ono što je izazvalo brojne oštre reakcije i osude na društvenim mrežama bio je kovčeg koji su nosili demonstranti.

"Odvratno! Sramotno! Kovčeg nije poezija, on simbolizuje smrt. Ovo prevazilazi mržnju", bile su najčešće reakcije. Još jedan simbol na protestu bila je statua sa crvenim naočarima, na kojoj je pisalo "Poslednji diktator", koju su demonstranti oborili i šutirali.

Organizatori su akciju uporedili sa rušenjem komunističkih spomenika 1991. godine. Jedan demonstrant je takođe doneo zatvorsku uniformu, zajedno sa sapunom, brašnom i brijačem, nazivajući ih "rođendanskim poklonima za Ramu", u ironičnoj poruci koja je bila povezana sa zahtevima za istragu i smenjivanje premijera sa vlasti.

Demonstranti su mahali albanskim i američkim zastavama, skandirali "Nova Albanija", "Rama odlazi", "Rama u zatvor", "Beriša u zatvor".

Demonstranti su danas najavili protest ispred suda u Tirani gde će biti izrečene mere bezbednosti za pritvorene.

Organizator demonstracija Edison Lika najavio je da će protest biti organizovan i večeras i da će ih nastaviti svakog dana do Raminog odlaska.