Delegaciju Srbije predvodi ministar spoljnih poslova Marko Đurić, a dijalog je otvorio američki državni sekretar Marko Rubio.

Đurić će se, kako je objavio Stejt department, nakon toga sastati sa zamenikom državnog sekretara Kristoferom Landauom na marginama strateškog dijaloga, prenosi Tanjug.

Podestimo, američki Stejt department oglasio se ranije povodom najave da od danas počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, istakavši kako to odražava novu eru odnosa dve zemlje.

Kako je još istaknuto, dijalog je znak posvećenosti produbljivanju partnerstva Beograda i Vašingtona.

U saopštenju se podseća da je američki državni sekretar Marko Rubio 6. avgusta prošle godine najavio da će Sjedinjene Države održati prvi strateški dijalog sa Srbijom.

- Ovaj strateški dijalog odražava novu eru odnosa između SAD i Srbije. To je znak posvećenosti obe zemlje proširenju i produbljivanju našeg partnerstva - ističe se iz Stejt departmenta.

Navodi se i da će kroz dijalog, Sjedinjene Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetnije budućnosti, pri čemu će prva sesija razgovora biti održana danas u Vašingtonu.

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