Ministar za evropske integracije Nemanja Starović reagovao je na društvenoj mreži Iks nakon objave lidera Srbija centra Zdravka Ponoša, koji je kritikovao početak strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Starović je ocenio da početak strateškog dijaloga sa SAD predstavlja značajan uspeh srpske diplomatije i događaj koji će, kako je naveo, obradovati većinu građana Srbije.

- Početak strateškog dijaloga sa SAD je trijumf srpske diplomatije, na radost celokupnog našeg naroda. Izuzev sablažnjenih blokadera, za čiju politiku blaćenja i podrivanja Srbije današnji dan očigledno predstavlja "crni petak" - napisao je Starović na mreži Iks.

Njegova objava usledila je kao odgovor na stav Zdravka Ponoša, koji je prethodno kritikovao vlast zbog uspostavljanja strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama, ocenjujući da je takav potez problematičan.

Nova razmena poruka između predstavnika vlasti i opozicije još jednom je pokazala koliko su različiti politički stavovi kada je reč o odnosima Srbije i SAD, ali i o značaju pokretanja strateškog dijaloga između dve države.