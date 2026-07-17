O tome koliko je predsednik Milanović u pravu kada govori da je Srbija bolje prošla jer je kupila bolje Rafale i šta treba shvatiti iz pozivanja Aleksandra Vučića na paradu u Pariz i protokola koji ga je smestio u centralno mesto, naš sagovornik se najpje osvrnuo na avione.

Kaže kako ispada da je Srbija dobila najnoviju varijantu Rafala, a ako je još dobila i bolji paket potpore, onda je definitivno prošla bolje od Hrvatske.

"Naravno, to je opet i deo srpske igre. Vučić zna da ne može biti rata u regiji dok postoje EU i NATO. Ali to je deo redefinisanja srpske spoljnopolitičke strategije u nadi da će se moći zadržati strateško balansiranje, tzv. hedging prema EU, Rusiji, Kini i SAD i da će pritom Srbija ostvariti središnju ulogu vodeće države u regiji zapadnog Balkana", kaže i dodaje da kupovina Rafala služi i za unutrašnju upotrebu u Srbiji gde se sada govori o velikoj srpskoj sili.