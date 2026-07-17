Novi Nacrt zakona o Banci Albanije prvi put sadrži posebno poglavlje kojim se definiše način funkcionisanja banke nakon ulaska zemlje u evrozonu, prenose albanski mediji.

Predlog zakona predviđa da će od dana uvođenja evra kao valute Republike Albanije evro postati zvanična novčana jedinica države, a Banka Albanije će biti odgovorna za puštanje u opticaj evra povlačenje novčanica leka, što je trenutno nacionalna valuta, a u skladu sa pravilima Evropske unije i Evropske centralne banke.

Istovremeno, Banka Albanije određivaće dizajn evro-kovanica koje će izdavati Albanija, u skladu sa evropskim standardima.