Administracija u Vašingtonu suspendovala je strateški dijalog sa Prištinom u septembru 2025. godine, na neodređeno vreme, zbog zabrinutosti zbog postupaka aktuelne vlade Aljbina Kurtija.

"Ostajemo posvećeni unapređenju zajedničkih interesa SAD i naroda Kosova. Radujemo se vođenju Strateškog dijaloga sa Kosovom kada se steknu odgovarajući uslovi, uključujući ispunjavanje obaveza Kosova u vezi sa kosovskim Srbima", naveo je portparol Stejt departmenta u odgovoru za Radio Slobodnu Evropu na albanskom jeziku.

Stejt department nije naveo rok za pokretanje strateškog dijaloga, niti je precizirao koje konkretne korake očekuje od vlasti u Prištini.

Povod za pitanje upućeno Stejt departmentu bilo je pokretanje prve runde strateškog dijaloga Vašingtona i Beograda, procesa usmerenog na produbljivanje bilateralne saradnje u oblastima bezbednosti, ekonomije i spoljne politike.

"Kroz ovaj dijalog, Sjedinjene Države i Srbija radiće na ostvarivanju zajedničkih ciljeva, uključujući regionalni mir i stabilnost, jačanje veza u oblastima privrede i obrazovanja i izgradnju prosperitetnije budućnosti", rekao je portparol Stejt departmenta.

Suspenzija na neodređeno

Ambasada SAD u Prištini je 12. septembra 2025. godine objavila da je Vašington na neodređeno vreme suspendovao strateški dijalog sa Prištinom.

U saopštenju je navedeno da je odluka doneta zbog "zabrinutosti u vezi sa postupcima aktuelne vlade" za koju je ocenjeno da je "povećala tenzije i nestabilnost" i ograničila sposobnost SAD da produktivno sarađuju sa Prištinom na zajedničkim prioritetima.

Odluka je doneta nakon što je vlada Aljbina Kurtija preduzela mere protiv srpskih institucija koje su funkcionisale na Kosovu i Metohiji.

Godinama Sjedinjene Države i Evropska unija pozivaju Prištinu da sprovede sporazume postignute u dijalogu sa Srbijom, koji se vodi uz posredovanje Unije.

Ti sporazumi, pre svega, podrazumevaju uspostavljanje Zajednice opština sa srpskom većinom i obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samouprave za srpsku zajednicu, u skladu sa Osnovnim sporazumom iz 2023. godine i Ohridskim aneksom.

Zapad, takođe, zahteva da Priština reši sporove sa Srpskom pravoslavnom crkvom, zaštiti verske slobode i izbegne jednostrane poteze na severu Kosova i Metohije koji su, prema oceni Vašingtona, povećali tenzije sa srpskom zajednicom.