Adrijana Mesarović boravila je u Novom Bečeju, gde je sa predstavnicima kineske kompanije „Lianbo Precision Technology Serbia“ obišla lokaciju u industrijskoj zoni na kojoj bi mogla da bude izgrađena nova fabrika.

Kako je navela, tokom sastanka razgovarano je o novoj investiciji koja ima potencijal da otvori značajan broj radnih mesta u sektoru automobilske industrije.

Mesarović: Nastavljamo da privlačimo investicije

Ministarka je istakla da je Srbija danas prepoznata kao pouzdan partner investitorima iz celog sveta.

– Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, Srbija je danas prepoznata kao pouzdan partner investitorima iz celog sveta. Upravo na temeljima politike predsednika Aleksandra Vučića i stvorenog povoljnog poslovnog ambijenta nastavljamo da dovodimo nove investitore u sve delove naše zemlje, jačajući privredu i obezbeđujući ravnomeran regionalni razvoj, koji je jedan od ključnih prioriteta politike Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije – rekla je Mesarović.

Ona je dodala da će država nastaviti da radi na privlačenju novih investicija i otvaranju novih radnih mesta.

– Nastavljamo da privlačimo nove investicije, otvaramo nova radna mesta i stvaramo još bolje uslove za rad, život i ostanak građana u svim delovima Srbije – poručila je ministarka.

Ukoliko investicija bude realizovana, Novi Bečej bi mogao da dobije novu fabriku u sektoru automobilske industrije, kao i nova radna mesta, što bi dodatno doprinelo razvoju privrede u tom delu Srbije.