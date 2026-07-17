Građani Srbije koji putuju bez vize u zemlje Šengenskog prostora uskoro će morati da ispune novu proceduru pre polaska na put. Evropska unija planira da tokom poslednjeg kvartala 2026. godine uvede sistem ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), elektronsko odobrenje za putovanje koje će biti obavezno za ulazak u 30 evropskih zemalja.

Iako se u javnosti često naziva "evropskom vizom", ETIAS nije viza. Reč je o elektronskoj dozvoli za putovanje koja će biti povezana sa pasošem putnika i namenjena je osobama koje u zemlje obuhvaćene sistemom putuju bez vize.

Tačan datum početka primene još nije objavljen, ali iz Evropske komisije navode da će javnost o tome biti obaveštena nekoliko meseci unapred. Takođe naglašavaju da sistem još nije aktivan i da prijave trenutno nisu otvorene.

Kada ETIAS počne da funkcioniše, zahtev će moći da se podnese isključivo putem zvaničnog sajta ili mobilne aplikacije Evropske unije.

Većina putnika odgovor će dobiti u roku od nekoliko minuta, dok će pojedini zahtevi biti predmet dodatnih provera, zbog čega će obrada trajati duže.

Odobrenje će važiti tri godine ili do isteka pasoša ukoliko pasoš istekne pre tog roka. Tokom tog perioda neće biti potrebno podnositi novi zahtev pre svakog putovanja, već će isto odobrenje važiti za više ulazaka u zemlje koje primenjuju ETIAS, uz poštovanje pravila o boravku do 90 dana u periodu od 180 dana.

Koliko će koštati i ko je oslobođen plaćanja?

Naknada za izdavanje ETIAS odobrenja iznosiće 20 evra za putnike uzrasta od 18 do 70 godina.

Deca mlađa od 18 godina i osobe starije od 70 godina neće plaćati ovu naknadu, ali će i oni morati da imaju važeće ETIAS odobrenje pre putovanja.

Postoje i kategorije putnika koje neće morati da podnose zahtev. To se odnosi na osobe koje već imaju važeću dozvolu boravka ili dugoročnu vizu neke od država koje učestvuju u ETIAS sistemu, kao i na određene članove porodice državljana Evropske unije, u skladu sa evropskim propisima.

Važno je naglasiti da posedovanje ETIAS odobrenja ne garantuje automatski ulazak u zemlju.

Konačnu odluku i dalje donosi granična policija nakon provere putnih isprava i ispunjenosti svih uslova za ulazak.

Evropska unija ujedno upozorava građane da budu oprezni prilikom podnošenja zahteva.

Pošto sistem još nije počeo sa radom, prijave trenutno nisu moguće, a iz Brisela upozoravaju da građani ne koriste nezvanične internet stranice koje već nude registraciju ili naplaćuju uslugu.

Zvaničan datum početka primene biće objavljen nekoliko meseci unapred isključivo putem zvaničnih kanala Evropske unije.

Za građane Srbije koji putuju turistički ili poslovno u zemlje Šengena neće biti uvedena viza, ali će pre putovanja morati da pribave elektronsko ETIAS odobrenje. Dobra vest je da će ono važiti tri godine, pa neće biti potrebno podnositi novi zahtev pred svako putovanje.

ETIAS je deo šire reforme bezbednosnog sistema Evropske unije, čiji je cilj unapređenje kontrole spoljašnjih granica i prethodna provera putnika koji dolaze iz zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Šengen. Slične sisteme već primenjuju pojedine države, poput Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.