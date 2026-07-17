Video koji se proširio društvenim mrežama prikazuje konobara na plaži na Parosu kako ulazi u more da bi poslužio goste koji su ostali u vodi.

Na snimku se vidi zaposleni u ugostiteljskom objektu kako ulazi u plićak da dopuni čaše gostiju vinom, dok oni uživaju u piću ne izlazeći iz mora.

Grčki portal "News247" navodi da je ovaj incident ponovo je pokrenuo raspravu o scenama koje su pre dve godine zabeležene na Rodosu i koje su izazvale oštre reakcije zbog, kako su mnogi tada ocenili, izuzetno loši uslova rada u turizmu i ugostiteljstvu.

Snimak je izazvao veliki broj komentara na društvenim mrežama. Mnogi korisnici ocenili su ovakvu praksu kao neprihvatljivu i izrazili stav da ona narušava dostojanstvo zaposlenih.

S druge strane, bilo je i onih koji smatraju da je reč o posebnom vidu usluge koju pojedini ugostiteljski objekti nude kao deo luksuznog iskustva za svoje goste.