“Verujem da će Socijalistička partija Srbije zajedno da Srpskom naprednom strankom nastaviti da štiti državne i nacionalne interese Srbije i svih njenih građana.

Zajedno smo preživeli teške trenutke, kada su hteli da nam razore državu, ali smo zajedno uspeli i da se izborimo da Srbija ostane slobodarska zemlja.

Čestitam rođendan svim dobrim i poštenim ljudima, srpskim domaćinima u SPS-u, i želim im da ostanu verni svojoj ljubavi prema Srbiji, a predsedniku SPS Ivici Dačiću želim dobro zdravlje i da još dugo nastavimo složno da radimo u interesu naše zemlje”, poručio je Vučević u čestitki.

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