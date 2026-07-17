U saopštenju se navodi da će do izmene režima saobraćaja na Čukarici u ulicama Lješka i Kirovljeva doći tokom radova na izgradnji fekalne kanalizacije, koje izvodi Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

Tada će biti obustavljen saobraćaj i zauzet kolovoz u Lješkoj ulici i izmenjen režim saobraćaja u Kirovljevoj ulici u zoni raskrsnice sa Lješkom ulicom, u vremenskom periodu do 22. jula i biće obustavljen saobraćaj i zauzet kolovoz u Lješkoj ulici u vremenskom periodu od 23. jula do 11. avgusta.

Na Novom Beogradu tokom izvođenja radova na otklanjanju okolnosti kojima se ugrožava bezbednost i zdravlje ljudi, objekata i saobraćaja, koje izvodi JKP "Beogradske elektrane", biće izmenjen režim saobraćaja, zauzeti i raskopani delovi trotoara i zelene površine (u regulaciji ulice), zauzet deo kolovoza (krajnja desna saobraćajna traka) u Bulevaru Mihajla Pupina uz objekat tržnog centra "Stari Merkator" od ulice Aleksinačkih rudara, prema ulici Maršala Tolbuhina, pa do ulice Palmira Toljatija broj 7, na teritoriji opštine Novi Beograd.

Ovi radovi trajaće od 18. jula do 1. septembra.

Kada je reč o radovima na teritoriji gradske opštine Zemun, navodi se da će tokom betoniranja i snabdevanja gradilišta, koje izvodi "Ž & Z Etnainvest gradnja" d.o.o., doći do izmene režima saobraćaja, zauzeća dela kolovoza (desne saobraćajne trake u smeru ka Užičkoj ulici) u ulici Cara Dušana u zoni kućnog br. 168 u zoni KP 10724/1 KO Zemun u Beogradu, na teritoriji opštine Zemun, u vremenskom periodu od 18. jula do 26. septembra (subotom u periodu od 12.00 časova do 17.00 časova), prenosi Tanjug.