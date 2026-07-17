UTVRĐUJE se da je tuženi Alo media system doo Beograd povredio autorska prava tužioca Viktora Lazića iz Beogrgda tako što je na internet stranici alo,rs dana. 15.01.2024. godine:

-neovlašćeno javno saopštio autorsko delo tužioca članak: "Srpsku porodicu uragan zarobio na ostrvu Reinion",

javno saopštio autorsko delo tužioca članak: “Srpsku porodicu uragan zarobio na ostrvu Reinion" bez naznačenja imena ili pseudonima tužioca,

"javno saopštio autorsko delo tužioca članak: “Srpsku porodicu uragan zarobio na ostrvu Reinion" u izmenjenoj formi.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Viktora Lazića iz Beograda kojim je tražio da se obaveže tuženi Alo media system doo Beograd da mu na ime naknade imovinske štete zbog povreds autorskog prava nastale 15.01.2024. godine neovlašćenim javnim saopštavanjem autorskog dela tužioca članak "Srpsku porodicu uragan zarobio na ostrvu Reinion" pa internet sajtu alo.rs isplati iznos od 40.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 16.01.2024. godine, KAO NEOSNOVAN.

OBAVEZUJE SE tuženi Alo medis system doo Beograd da tužiocu Viktoru Laziću iz Beograda na ime naknade nsimovinske štete zbog povrede moralnih prava autora nastale 15.01.2026. godine javnim saopštavanjem autorskog dela tužioca članak "Srpsku porodicu uragan zarobio na ostrvu Reninon" pa internet sajtu alo.rs i to:

- bez naznačenja imena ili pseudonima tužioca kao autora teksta isplati iznos od 50.000,00 dinara:

- u izmenjenoj formi isplati iznos od 50.000,00 dinara, sve sa zakopskom zatezlom kamatom počev od 07.04.2026. godine kao dana presuđenja pa do isplate, u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

OBAVEZUJE SE tuženi Alo media system doo Beograd da izreku presude objavi na svom internet sajtu ajo.rs u roku od 15 dana od prijema pisanog otpravka presude.

OBAVEZUJE SE tuženi Alo media system doo Beograd da sa internet sajta alo.rs ukloni autorsko delo tužioca članak USrpsku porodicu uragan zarobio na ostrvu Reinion" u roku od 15 dana od prijema pisanog otpravka presude.

OBAVEZUJE SE tuženi Ajo tefa zumet doo Vsorgav da tužiocu Viktoru Laziću iz Beograda naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 121.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana izvršnosti presude pa do isplate u roku od 15 dana od dana prijsma pismenog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.