DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Sava Manojlovića iz Beograda - Čukarica. da se OBAVEZUJU tuženi prvog reda privredno društvo Privrelno društvo Alo media system d.o.o. sa selštem u Beogradu, Stari grad. kao izdavač internet portala „Alo.rs“. i tuženi drugog rela Viktor Petrović iz Beograda kao i odgovorni urednik internet portala „Alo.rs“. u vreme objavljivanja spornog teksta. da tužiocu solidarno isplate iznos od 100.000.00 dinara na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni duševni bol zbog povrede časti i ugleda, usled objavljivanja neistinitih informacija sadržanih u tekstu koji je objavljen na internet portalu „Alo.rs“ dana 23.05.2024. godine u 09:16 časova pod naslovom: „SVI SU ISTI: Manojlović potvrdioglas za njega hje glas za to da su Srbi genocidni (VIDEO), sa zakonskom zateznom kamatom počev od 19.01.2026.godine kao dana presuđenja do konačne isplate, a sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

I ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Sava Manojlovića iz Beograda, u delu kojim je traženo da se obavežu tuženi Privredno društvo „Alo media system d.o.o Beograd“. sa sedštem u Beogradu. Stari grad i Vikgor Petrović iz Beograda. da tužiocu solidarno isplate iznos od još 20.000.00 dinara, na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni duševni bol zbog povrede časti i ugleda, usled objavljivanja neistinitih informacija sadržanih u tekstu iz stava prvog izreke. sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana 19.01.2026. godine pa do konačne isplate kao neosnovan.

II OBAVEZUJE SE tuženi trećeg reda Aleksandar Anđelić iz Beograda. odgovorni urednik internet portala „Alo.rs"“ da o svom trošku javno objavi uvod i izreku ove presude, bez ikakvog komeptara i odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana pravnosnažnosti presude, poštujući pravila o Zakona o zaštiti podataka o ličnosti na internet portalu „Alo.rs“ pod pretnjom novčanog kažnjavanja u iznosu od 50.000.00 dinara.

III OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu solidarno naknade u celosti troškove ovog parničnog postupka. u iznosu od 98.600,00 dinara. sa zakonskom zateznom kamatom od dana izvršnosti presude pa do konačne neplate sve u roku od 8 dana od dana prijema prepisa presude pod pretnjom prinudnog izvršenja,