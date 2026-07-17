Andrej Voron, mudrac i samotnjak iz karpatskog sela, doživeo je čak 104 godine. Tokom života beležio je svoja zapažanja o zdravlju, sreći, ljubavi i smislu postojanja. Njegove zapise ukrajinski pisac Miroslav Dočinec pretočio je u knjigu „Mnogo godina. Srećne godine“.

Voron nije govorio samo o zdravlju tela, već i o negovanju duha, duše i srca. Njegovi saveti su univerzalni i vanvremenski – i možda, baš zahvaljujući njima, dočekate stotu u miru, snazi i radosti.

ŽIVOTNE LEKCIJE KOJE OSTAJU U SRCU

Naučite da vidite život svuda oko sebe, u travi, šumi, nebu, vodi. Posmatrajte ga srcem, ne očima, i u svemu ćete prepoznati deo sebe.

Svaki dan provedite bar nekoliko minuta bosi na zemlji. Osetite tlo. Uzemljite se.

Voda je prijatelj duš, boravite pored nje kad god možete. Umiriće vas i razbistriti um.

Pijte čistu vodu redovno, ne čekajte žeđ. To je lek dostupniji od svih.

Na stolu vam svakodnevno treba biti povrće. Cvekla je kraljica, a odmah za njom pasulj, bundeva, bobice, šargarepa, paradajz, spanać, jabuke, šljive...

Ako možete, izbegavajte meso. Nosi u sebi tuđu patnju. Mi nismo stvoreni da budemo predatori.

Jedite šaku hrane više puta dnevno. Da biste jeli manje, pijte vodu i kompot, grickajte sirovo povrće. Četvrtkom uveče do petka ne jedem ništa – samo pijem vodu.

Post je najjača snaga i najdublje pomlađivanje. Posle posta telo postaje lako, a srce radosno.

Dnevno dremnite pola sata, osvežiće vam krv, lice i um. Ali ne spavajte posle jela.

Spavajte dovoljno, ali nemojte previše sedeti. Kretanje je život.

Orašasti plodovi hrane mozak. Kašičica orahovog ulja dnevno čini čuda.

Budite dobri prema ljudima. I od onih koji vam ništa ne znače, možete nešto naučiti.

Što vam je namenjeno – doći će. Čekajte s mirom. Što nije – ne tražite.

Kada vas duša zaboli, hodajte. Šuma, voda, polje – izlečiće vas.

Krećite se. Na pokretu se život obnavlja. Ne bojte se započeti iznova.

Odmor ne znači ležanje. Ruke koje rade – odmaraju um.

Ne tražite korist u svemu. Budite vi od koristi. Neplodna loza se suši.

Budite vedri. Ne ogovarajte – širite radost.

Ne prejedajte se. Gladna zver je mudrija od sitog čoveka.

Posle večere prošetajte pola sata. Vrt je najbolji lek.

Decu treba pustiti prirodi – bosi, ogrebani, u vodi – tako postaju snažni.

Kad ste iscrpljeni i nervozni – jedite šargarepu. Vraća snagu.

Bobičasto voće su oči zemlje. Kad im dođe vreme, jedite ih svaki dan.

Svakodnevno odvojite vreme za tišinu. Razgovarajte sa sobom.

Srce zna šta je ispravno. Ne oslanjajte se samo na tuđe reči.

Ne brinite šta drugi misle o vama. Budite sebi sudija.

Opraštajte. Svakim oproštajem povećavate svoju ljubav.

Gde je ljubav, nema mesta strahu.

Ne takmičite se. Svako ima svoj put.

Ne raspravljajte se. Svako nosi svoju istinu.

Ne učite ljude kako da žive – osim ako vas ne pitaju.

Ne smatrate se boljim, pametnijim ni pristojnijim od drugih.

Možda u ovom jednostavnom i tihom čoveku leži više mudrosti nego u mnogim knjigama. A ako makar jednu njegovu misao primenimo u svakodnevici – možda ćemo živeti i duže i srećnije.