U saopštenju objavljenom na Telegramu, navedeno je da je zbog napada rad postrojenja obustavljen, dok su zaposleni smešteni u skloništa, preneo je Ukrinform.

Kompanija je saopštila da u napadu niko od radnika nije povređen, ali da zbog stalne pretnje od novih udara još nije moguće da se utvrdi obim pričinjene štete.

Prema navodima Naftogasa, ovo je 250. napad na objekte te kompanije od početka godine.

Ukrajinska kompanija je ranije saopštila da su ruske snage 6. jula takođe napale gasna postrojenja Naftogasa u Harkovskoj oblasti.