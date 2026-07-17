Medenicu je na šest meseci zatvora osudio Viši sud u Podgorici, a reč je o predmetu u kojem se pominje anonimna prijava.

"Specijalno državno tužilaštvo podnelo je ranije optužni predlog protiv bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice kojim se tereti da je nezakonito i mimo znanja članova Sudskog saveta donela odluku i arhivirala predmet sudije Osnovnog suda u Rožajama. Kako SDT navodi, tim činom je Milosava Zekića spasila sigurnog razrešenja sudijske funkcije, omogućila mu da nastavi da obavlja sudijski posao i godinu i po nakon te odluke prima punu zaradu", podseća portal podgoričkog Dana.