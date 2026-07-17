"Problem je u tome što niko od vas nije gledao šta se dešavalo na univerzitetu. Ja imam dobrog prijatelja koji je jako bogat i koji je tako vrlo čestit čovek i uzoran jako. Nije javnosti poznat. On je uvek na mene vršio pritisak da ako nisam saglasan da ne reagujem. Jer kao 'pa šta?'. E onda sam ja njemu rekao: 'Čekaj, a šta bi bilo kad bi u tvom preduzeću se desilo ono što se desilo u mom? To da neko obori nastavno-naučno veće, to da neko napravi paralelne strukture, to da neko počne da podržava poluterorističke organizacije u ovoj zemlji, ljude koji mrze ovu zemlju – njih tretira kao VIP-ove, a svoje profesore maltene zanemaruje, prava im ne da koja treba da imaju? Šta bi bilo kod tebe,' rekoh, 'da je neko zatvorio učionice i rekao ne možeš ući?' E onda posle toga su oni izdali onaj, ja kažem dekret jer me podseća na onog Lenjina, ali onaj program kao sindikalni, radnički. Kad sam poslao mom prijatelju on pita: 'Je l' to program komunističke partije?' E pa to je kad je fensi, kad je moderno, kad ne boli lično – onda je super."