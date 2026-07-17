Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Iz Stejt departmenta ocenili su da odnosi SAD i Srbije ulaze u novu eru.

Ceremoniji potpisivanja prisustvovali su i zamenik administratora NASA Met Anderson, pomoćnik državnog sekretara SAD za okeane, međunarodna pitanja životne sredine i nauke Vesli Bruks, ambasador Srbije u Vašingtonu Dragan Šutanovac i Marija Gnjatović iz Ministarstva nauke tehnološkog razvoja i inovacija.

Đurić je rekao da mu je čast što ima priliku da potpiše sporazum u ime Srbije, navodeći da to predstavlja više od pridruživanja skupu principa, i dodao da to odražava trajnu i čvrstu posvećenost Srbije međunarodnom pravu, saradnji i verovanju da su najveća naučna dostignuća moguće kada nacije rade zajedno.

Pozdravio je to što se sporazum o programu Artemis čvrsto oslanja na Ugovor o svemiru iz 1967. godine i širi korpus međunarodnog prava koji, kako je rekao, decenijama usmerava miroljubivo istraživanje svemira.

"Posebnu inspiraciju crpimo iz nasleđa naučnika i inženjera srpskog porekla čija je stručnost doprinela programu 'Apolo', jednom od najvecih dostignuća čovečanstva”, rekao je Đurić na ceremoniji.

Rekao je da je tokom njegovog mandata na mestu ambasadora Srbije u SAD imao priliku da upozna Dejvida Vujića, koji je bio član te grupe, i naveo da ga je razgovor sa njim podsetio na to da iza izuzetnih dostignuća uvek stoje izuzetni ljudi - pojedinci čiji talenat, posvecenost i vizija prevazilaze granice i inspirišu buduće generacije.

"Njegovo nasleđe, kao i nasleđe njegovih kolega, podseća nas da se doprinos jedne nacije čovečanstvu ne meri samo njenom veličinom, već znanjem, kreativnošcu i odlučnošcu njenih ljudi. Upravo taj duh vodi Srbiju danas”, rekao je Đurić.

Poručio je da Srbija nastavlja da ulaže u nauku, inovacije i tehnološki razvoj, istovremeno šireći međunarodna partnerstva u različitim oblastima, uključujući i mirno istraživanje svemira.

"Potpisivanjem 'sporazuma Artemis', Srbija se pridružuje zajednici nacija posvećenih transparentnosti, interoperabilnosti, održivosti, naučnoj saradnji i odgovornom upravljanju našim zajedničkim svemirskim okruženjem. Želim da izrazim iskrenu zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama i NASA-i na njihovom partnerstvu i liderstvu", rekao je Đurić.

Izrazio je uverenje da će današnji događaj stvoriti nove prilike za saradnju između naših naučnih institucija, univerziteta, inovativnih kompanija i mladih istraživača.

"Danas potvrđujemo da nas radoznalost, udružena sa poverenjem, saradnjom i zajedničkim osećajem odgovornosti, može odvesti dalje nego što bi ijedna nacija ikada mogla stići sama. Neka današnje potpisivanje označi još jedan korak ka budućnosti u kojoj će svemir ostati prostor mira, otkrića i zajedničkog napretka za celokupno čovečanstvo”, poručio je Đurić.

Bruks: Saradnja u svemiru usmerena ka budućnosti

Bruks je zahvalio na kontinuiranoj saradnji Vlade Srbije i na pridruživanju programu Artemis, ocenjujući da je današnje prisustvo ministra spoljnih poslova Srbije Vašingtonu izuzetno značajno.

"Vaše prisustvo ovde danas radi potpisivanja sporazuma je posebno značajno. Sutra ćemo održati prvi strateški dijalog između SAD i Srbije u Stejt departmentu, što će označiti ogroman korak napred u odnosima između SAD i Srbije. Vaše današnje potpisivanje sporazuma Artemis predstavljaće uvod u taj istorijski događaj’, rekao je Bruks.

On je dodao da je saradnja u svemiru po svojoj prirodi usmerena ka budućnosti, zasnovana na saradnji i optimistična.

"Upravo to želimo kada je reč o odnosima između SAD i Srbije. Inspirisani misijama 'Artemis', koje predvodi NASA, ovi sporazumi definišu zajedničku viziju odgovornog istraživanja i korišćenja svemira. Širenje kruga potpisnica ovih sporazuma – sa prvobitnih osam iz 2020. godine na sadašnjih 69 – svedoči o velikoj privlačnosti te vizije", rekao je Bruks.

Kako je kazao, sporazum odražava najbolje težnje ljudskog duha.

"Oni pokazuju našu posvećenost saradnji, zajedničkom radu i unapređenju miroljubivog korišćenja svemira. Svemir nas sve ujedinjuje u zajedničkoj avanturi, dok nas ovi sporazumi ujedinjuju oko zajedničkog cilja. Kao što je zamenik administratora pomenuo, Srbi u Americi odigrali su ključnu ulogu u NASA-inom programu 'Apolo'. Današnjim potpisivanjem Sporazuma, Srbija nadograđuje to partnerstvo i pridružuje se široj grupi potpisnica koje rade na sprovođenju naših vrednosti i načela u praksi. Izuzetno mi je drago što će Srbija biti deo tog putovanja zajedno sa nama i ostalim potpisnicama sporazuma”, rekao je on.

Anderson je poručio da će se Amerika vratiti na Mesec i pokrenuti zlatno doba istraživanja i otkrića.

"Taj poduhvat zahteva sposobne partnere i zajedničku posvećenost odgovornom istraživanju. Čast nam je što možemo da poželimo dobrodošlicu Srbiji u zajednicu potpisnica sporazuma Artemis. Radujemo se saradnji u godinama koje dolaze”, rekao je Anderson.

Šutanovac je rekao da pre 57 godina, kada je „Apolo” lansiran i spustio se na Mesec, niko nije bio svestan koliko je ta misija bila važna za istoriju čovečanstva. Kako je dodao, svi iz srpske delegacije danas, a i mnogi iz NASA-e, svesni su da je sedam inženjera srpskog porekla učestvovalo u toj misiji, i da je Srbija veoma ponosna na njih.

Đurić: Na ovaj način otvorena vrata srpskim naučnicima da učestvuju u svemirskom programu

Nakon potpisivanja, Đurić je rekao da je ovo istorijski dan za srpsku nauku, ističući da su na ovaj način širom otvorena vrata srpskim institutima, naučnicima, industriji da uzmu učešće u svemirskom programu.

Đurić je istakao da je ovo zaista važan korak u simboličkom, ali i suštinskom smislu, koji pokazuje da sada Srbija sa Sjedinjenim Američkim Državama sarađuje i u oblasti najsofisticiranijih tehnologija kada je reč o povezivanju nauke.

Stejt department: Nova era odnosa SAD i Srbije

Američki Stejt department čestitao je Srbiji na pristupanju Sporazumu Artemis, navodeći da je time postala 69. država potpisnica tog međunarodnog okvira za odgovorno i mirnodopsko istraživanje i korišćenje svemira.

Kako se navodi u saopštenju, pristupanje Srbije Sporazumu Artemis predstavlja primer "nove ere u odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Srbije usmerene ka budućnosti", kao i zajedničke posvećenosti izgradnji bezbednije i prosperitetnije budućnosti.

Sporazum Artemis je uspostavljen 2020. godine, tokom prvog mandata američkog predsednika Donalda Trampa, kao zajednička inicijativa NASA i Stejt departmenta, uz podršku još sedam država osnivača. Srbija je 69. zemlja koja je pristupila sporazumu Artemis.