Picula je i autor nekoliko amandmana koji su direktno upereni protiv aktuelnog režima, ali i same Republike Srbije i većine srpskog naroda koji ne podržava politiku blokadera.

Picula je skandaloznom objavom na svom Tviter profilu zapravo demonstrirao licemerje koje prerasta u otvorenu težnju ka političkoj diktaturi i ukidanju slobode mišljenja:

„Na sjednici Posebnog odbora Europskog parlamenta za Europski štit za zaštitu demokracije (EUDS), na kojoj je sudjelovala povjerenica za proširenje Marta Kos, upozorio sam na kontinuiranu anti-EU propagandu u provladinim medijima u Srbiji i pritiske na preostale neovisne medije u Srbiji i Crnoj Gori kroz promjene vlasničkih struktura koje mogu ugroziti njihovu uređivačku neovisnost.Povjerenica Kos potvrdila je da su zemlje kandidatkinje izrazito izložene dezinformacijama. Najavila je jačanje europske potpore kroz mrežu provjeravatelja činjenica, novi EDMO centar za zapadni Balkan, snažniju zaštitu medijskih sloboda, borbu protiv kibernetičkih prijetnji i izgradnju otpornosti društava, posebno među mladima.“

Osim kritike medijske scene u Srbiji, poručio je i da je „neprihvatljivo” da zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji istovremeno „toleriše ili podstiče antievropsku retoriku”:

„Naglasio sam da nije prihvatljivo da zemlja kandidatkinja istodobno tvrdi da joj je članstvo u Europskoj uniji strateški cilj, a tolerira ili potiče antieuropsku retoriku. Europske vrijednosti znače slobodne i poštene izbore, neovisne medije, snažne demokratske institucije i vladavinu prava. Upravo to očekujemo od svih država koje žele postati članice Europske unije.”

Ovakvim totalitarnim stavom, hrvatski evroposlanik jasno stavlja do znanja da za njega demokratija ne znači pravo građana i medija na sopstveno mišljenje, već slepu poslušnost i zabranu bilo kakve kritičke misli koja je usmerena prema Briselu.

Beogradski advokat Igor Isailović, reagovao je na ove kontradiktorne poruke iz Brisela, navodeći da ovakav stav razotkriva suštinu političkog paradoksa – koliki su licemeri da se zalažu za slobodu govora, a sa druge strane kažu da se ne sme tolerisati drugačije mišljenje:

„Teško je govoriti o zaštiti demokratije i slobode medija, a istovremeno poručivati da nije prihvatljivo tolerisati antievropsku retoriku. Demokratija upravo podrazumeva pravo na izražavanje različitih političkih stavova, pa i onih koji se ne dopadaju evropskim institucijama”, kratko je zaključio advokat Isailović.

Vaseljenska