Nakon objave Antonele Rihe, koja je rekla da veruje da "studenti rade za vlast" počeo je opšti haos na mrežama. Blokaderi su počeli da kidišu jedni na druge optužujući se međusobno zbog podrške režimu.

Blokaderi su u komentarima na mrežama napali studente da glasaju za Vučića.

"Ali najžešća izjava studentskih svedoka - ako bi studenti napravili zajedničku listu sa opozicijom mi ne bi glasali za nju. Naravno, glasali bi kao i dosad za Vučića."

Teorija Rihe uzela je maha, a sve više blokadera optužuje studentske svedoke da u stvari glasaju za Vučića.

To je repostovao čak i Goran Ješić na mrežama.

U blokaderskim redovima više niko nikome ne veruje.