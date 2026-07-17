Nekoliko američkih tankera i borbenih aviona stacioniranih u Jordanu navodno je uništeno balističkim raketama i napadima bespilotnih letelica, tvrdi iranski Korpus islamske revolucionarne gard (IRGC).

- Tokom 14. talasa operacije Nasr-2, kao odgovor na akte agresije, islamski ratnici su pokrenuli dvostepene napade balističkim raketama i dronima na američke borbene avione i tankere stacionirane u Jordanu , što je rezultiralo uništenjem nekoliko tankera i borbenih aviona, kao i ozbiljnom štetom na još većem broju (letelica) - navodi se u saopštenju IRGC-a.

Međutim, do sada nema nezavisne potvrde ovih navoda.

Pored toga, Islamska revolucionarna garda je saopštila da je uništila "raketne lansere Himar u Kuvajtu".

Iranska vojska je ranije izvestila o napadima na američke mete u Siriji, Omanu i Bahreinu, tvrdeći da su izvedeni kao odmazda za američke napade na Iran.

Udari su bili usmereni na radarske stanice, helikopterske baze i komandne centre.

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