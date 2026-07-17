Nekoliko američkih tankera i borbenih aviona stacioniranih u Jordanu navodno je uništeno balističkim raketama i napadima bespilotnih letelica, tvrdi iranski Korpus islamske revolucionarne gard (IRGC).
- Tokom 14. talasa operacije Nasr-2, kao odgovor na akte agresije, islamski ratnici su pokrenuli dvostepene napade balističkim raketama i dronima na američke borbene avione i tankere stacionirane u Jordanu , što je rezultiralo uništenjem nekoliko tankera i borbenih aviona, kao i ozbiljnom štetom na još većem broju (letelica) - navodi se u saopštenju IRGC-a.
Međutim, do sada nema nezavisne potvrde ovih navoda.
Pored toga, Islamska revolucionarna garda je saopštila da je uništila "raketne lansere Himar u Kuvajtu".
Iranska vojska je ranije izvestila o napadima na američke mete u Siriji, Omanu i Bahreinu, tvrdeći da su izvedeni kao odmazda za američke napade na Iran.
Udari su bili usmereni na radarske stanice, helikopterske baze i komandne centre.
Hegset objavio fotografiju urušavanja tornja u iranskoj luci Čabahar
Sa druge strane ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset objavio je na društvenoj mreži Iks fotografiju na kojoj se, kako tvrdi, vidi urušavanje tornja u iranskoj luci Čabahar na obali Omanskog zaliva, nakon niza noćnih napada.
Iranski državni mediji potvrđuju da je objekat po treći put pogođen ove nedelje, ali nisu komentarisali navode o njegovom rušenju.
Fotografija, koju je Hegset podelio uz komentar da "Iran ne kontroliše Ormuski moreuz", prethodno je kružila društvenim mrežama, gde su je objavili aktivisti protiv iranske vlade.
Fotografiju možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.
Luka Čabahar više puta je bila meta američkih vazdušnih napada.
Teheran navodi da je toranj služio za nadzor komercijalnog pomorskog saobraćaja u luci.
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