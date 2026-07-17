Podsetimo, glumica i blokaderka Bojana Maljević pre nekoliko meseci dobila je poziv da bude jedna od kandidatkinja na blokadersko studentskoj listi, ali je, kako je rekla, morala da se povuče sa blokaderske iste.

Nakon njene objave blokaderi su se žestoko obrušili na Maljkevićku uz najstrašnije uvrede o čemu je Alo! ranije pisao.

Da napadi na Bojanu Maljević ne jenjavaju sve govori i brutalno ponižavanje od strane blokadera studenata koje joj priređuju.

Može se reći da su studenti blokaderi toliko brutalni prema svojoj dojučerašnjoj uzdanici da Bojanom Maljević brišu pod, koliko je ponižavaju.

Naime, studenti blokaderi posvetili su joj pesmu u kojoj ismevaju njenu "odluku da se povuče" koju je izrazila u pismu namenjnom studentima blokaderima.

"Da lʾ je to sujeta, ilʾ ko zna šta li je Kad god se sretnemo, uvek se zalije Uvek se završi, s nekim od vaših pisama - Bajaza", navodi se u objavi je kojom blokaderi sa FTN-a ismevaju Bojanu Maljević.