Kako se prema podacima CRTA-e jasno vidi, veličina uzorka iznosila je 2.324 osobe. Međutim, stopa onih koji su želeli da odgovore iznosila je svega 24 odsto, što znači da je pobeda prognozirana na mršavom uzorku od - 558 ljudi.

Kako je primetio Dragović, od tih 558, 43 odsto podržava stranu agenturu, odnosno civilni sektor.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prekjuče, povodom istraživanja CRTE prema kojem bi studentska lista osvojila skoro deset odsto više glasova od Srpske napredne stranke, da je realnost „surova i potpuno drugačija” od rezultata tog istraživanja i ocenio da je reč o propagandnom delovanju te organizacije.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše istraživanje prema kojem bi studentska lista dobila 44,9 odsto glasova, SNS 35,7 odsto, a SPS prešao cenzus, Vučić je rekao da ga takvi rezultati ne brinu.

„Ja sam srećan ako to kaže CRTA. Nekoliko posledica to povlači. Moraju da objasne gde su studenti izgubili 25 indeksnih poena, odnosno 55 odsto svoje popularnosti. Podsetiću vas da su upravo iz CRTE govorili da imaju 70 odsto podrške. Negde su, izgleda, izgubili 50 odsto te podrške”, rekao je Vučić tada.

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