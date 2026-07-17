Sastanak je održan u Vili Mir.

Predsednik Vučić se nakon sastanka oglasio putem svog Instagram naloga.

"Zahvalio sam ambasadoru Republike Kazahstan Madiju Atamkulovu što je tokom diplomatskog mandata u Beogradu dao značajan doprinos unapređenju odnosa naših zemalja, kao i na doslednom i principijelnom stavu u podršci očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Posebnu zahvalnost uputio sam predsedniku Tokajevu na izuzetnoj saradnji i ogromnom napretku koji smo ostvarili u odnosima između Srbije i Kazahstana. Ovaj oproštajni susret bio je prilika da još jednom potvrdimo opredeljenost za dalje jačanje prijateljskih veza između Srbije i Kazahstana, a ambasadoru Atamkulovu poželeo sam mnogo uspeha u daljem radu", naveo je Vučić.

Ambasada Kazahstana u Srbiji otvorena je u decembru 2019. godine, kada je Atamkulov postavljen za ambasadora.

Kako smo već pisali, Vučić će se danas u Vili Mir sastati i sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

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