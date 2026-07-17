Obnovljene optužbe Donalda Trampa da se Kina mešala u američke izbore mogle bi da zakomplikuju njegovo krhko primirje sa kineskim liderom Si Đinpingom, samo dva meseca pre planiranog samita u Vašingtonu, piše Rojters.

Američki predsednik je u četvrtak ponovo izneo dugogodišnje tvrdnje o izbornim sistemima i načinu sprovođenja izbora, dok se republikanci suočavaju sa izazovnim kongresnim izborima u novembru. Njegove izjave bile su usmerene pre svega na Kinu i uključivale su tvrdnju, koju je Peking već ranije odbacio, da je ta zemlja nezakonito pribavila podatke o milionima američkih birača.

„Ovaj gubitak podataka predstavlja bez presedana noćnu moru za bezbednost izbora“, rekao je Tramp.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su optužbe predsednika SAD Donalda Trampa da se Kina mešala u američke izbore „čista izmišljotina“ i da predstavljaju „zlonamernu kampanju blaćenja“.

Portparol ministarstva Lin Đijan izjavio je na redovnoj konferenciji za novinare u petak da Kina nema nikakav interes da se meša u američke izbore i da to nikada nije činila.

„Pozivamo Sjedinjene Države da dobro preispitaju sopstvene postupke i prestanu da iznose neosnovane optužbe protiv Kine“, rekao je Lin.

Pre Trampovog obraćanja, Liu Čang, portparol kineske ambasade u Vašingtonu, izjavio je:

„Kina se nikada nije mešala niti će se ikada mešati u predsedničke izbore u Sjedinjenim Državama.“

Pažljivo isplanirano trgovinsko primirje

Tramp, koji često ističe da ima topao lični odnos sa Sijem, u pojedinim delovima govora zvučao je kao da je lično pogođen postupcima Kine.

„Kineska vlada želela je da predsednik SAD izgubi naredne izbore, a razlog zbog kojeg su želeli da izgubim jeste to što su znali da sam ih prozreo“, rekao je.

Te izjave, iznete tokom retkog obraćanja u udarnom televizijskom terminu, predstavljale su oštar zaokret u odnosu na Trampove novije, znatno umerenije komentare o Pekingu, koji Vašington smatra svojim najvećim međunarodnim rivalom.

Govor bi mogao da ugrozi i pažljivo uspostavljeno primirje kojim je zaustavljen prošlogodišnji trgovinski rat između dve najveće svetske ekonomije.

Rojters piše da Bela kuća nije odgovorila na zahtev za komentar o mogućem uticaju Trampovog govora na odnose između SAD i Kine.