Plenković je govorio i o razgovoru sa Vučićem tokom zajedničke večere.

- Bili smo relativno blizu na večeri, zajedno s Markom Ruteom, češkim i premijerom Malte. Bio je to normalan razgovor o nizu tema - rekao je Plenković.

Na pitanje jesu li razgovarali o naoružavanju, odgovorio je da nisu.

- To su bili neformalni razgovori i o tome nismo razgovarali - dodao je.

Osvrnuo se i na pitanja o rasporedu sedenja na paradi.

- Stalno vas to zanima. Postoji određeni protokol. Predsednici država E3 bili su u prvom redu, ostali prema protokolu iza njih. Čudo interesa - rekao je Plenković.

Kako Starmer i Merc sede u prvom redu, a nisu predsednici?

Kako je Alo! juče pisao, Vučić je sedeo u prvom redu, pored britanskog premijera Kira Starmera i predsednika Kipra Nikos Hristodulidisa.

U tom redu bili su, između ostalog, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednik Finske Aleksandar Stub.

U prvom redu je sedeo britanski premijer Kir Starmer i to upravo pored Vučića. U prvom redu je takođe bio i Fridrih Merc koji nije predsednik.

Vučić je, kako smo već pisali, prvi predsednik Srbije koji je dobio poziv za ovaj događaj. U Parizu je bio jedini predstavnik države koja nije članica NATO-a, Evropske unije niti Koalicije voljnih.

