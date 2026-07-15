Izveštaj srpskog neuropsihijatra, nakon poslednjeg pregleda generala Ratka Mladića u haškoj pritvorskoj bolnici, pokazao je da je njegovo stanje i dalje loše, te da je velika verovatnoća da može vrlo brzo da umre, izjavio je Srni njegov sin Darko Mladić.

- On ne može više da govori i bukvalno je rizik od smrti imanentan. Praktično, jako je velika verovatnoća da može to da mu se desi vrlo brzo - rekao je Darko.

Prema njegovima rečima, nesporno je i da su to haški lekari potvrdili još u aprilu.

- Faktički, stanje je nepromenjeno od onog poslednjeg izveštaja koji su imali naši lekari i ljekari Haškog tribunala. On je i dalje u velikom riziku od smrti - rekao je Darko.

On je ukazao da se general u haškoj pritvorskoj bolnici ne nalazi u odgovarajućim uslovima, zato što ne može da dobije svu negu koja mu je potrebna.

Darko kaže da je general, uz sve probleme koje je imao, preživio i dva moždana udara u aprilu i maju, koji su mu dodatno otežali komunikaciju.

- Činjenica je da je preživio te moždane udare i da je sad u još gorem stanju, nego je bio pre aprila ove godine. Sad se nalazi u još goroj poziciji, nego što je bio do tih moždanih udara - naveo je generalov sin.

Prema njegovim rečima, ranije se sa generalom Mladićem moglo koliko-toliko pričati, ali da sada skoro uopšte ne može da govori, te da su mu parametri i dalje u padu.

- Čudo je da je preživio ta dva moždani udara. Pogotovo sa obzirom na to da oni nisu konstatovali prvi moždani udar i da su nas ubeđivali skoro mesec dana da ga nije ni imao. To što je je to preživio, samo po sebi je već čudo - kaže Darko Mladić za Srnu.

On je podsetio da je početkom maja konstantovano da je imao dva moždana udara, što je potvrđeno i izveštajima srpskih ljekara.

General Ratko Mladić je u haškom kazamatu imao više moždanih udara, bolest bubrega, a ugrađen mu je i stent na srcu, imao je visok pritisak i šećer, ali nikada od Haga nije dobio potrebnu negu, niti je pušten na lečenje.

Poslednje dvije godine je proveo nepokretan u krevetu u haškoj pritvorskoj bolnici, a nakon dva moždana urada u aprilu i maju ionako teško stanje mu se dramatično pogoršalo.

Lekari, i haški i srpski, su procenili da se general Mladić nalazi u terminalnoj fazi bolesti, sa veoma ograničenim životnim vekom, prenose Novosti.

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