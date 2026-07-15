- Pišu blokaderi na svom nalogu na društvenoj mreži Iks: "Studenti u blokadi. Valjevo pamti. Vidimo se uskoro" navodi Piper u svojoj analizi i ocenjuje da je reč o još jednom pokušaju vraćanja na, kako navodi, izmišljenu priču o događajima u Valjevu.

- Kako vas nije sramota, dečurlijo, da i dalje obmanjujete i varate građane? Očigledno je da aludirate na izmišljotinu koju su plasirali N1 i Nova S, da je navodno neko ubijen od strane policije. Da, momci, Srbija pamti vaše laži i pokušaj da te večeri, u avgustu, pošle godine, izazovete građanski rat u Srbiji.- kaže Piper.



On dodaje da građani, kako navodi, pamte i sve ono što su blokade donele Srbiji.

- Srbija pamti da nemate program, da nemate ljude koje nudite građanima i da izbegavate da se izjasnite o ključnim političkim i ekonomskim pitanjima. Pamti i da je zbog blokada urušen obrazovni sistem, kao i da je Beogradski univerzitet za 18 meseci pao za više od 400 mesta na svetskim rang-listama - navodi Piper.

Prema njegovim rečima, građani neće zaboraviti ni blokade saobraćajnica i, kako kaže, maltretiranje ljudi.

- Ljudi pamte blokade ulica, dolaske na kućne adrese neistomišljenika i situacije u kojima su građani, pa čak i trudnice, imali problema da stignu do bolnice zbog blokiranih raskrsnica. Sve to Srbija pamti - kaže Piper.

On smatra da će se narod sve to da naplati Đokić-blokadreskoj na narednim izborima.

- Građani će uskoro imati priliku da daju svoj sud. Tada će se videti šta misle o svemu što su blokaderi radili prethodnih 18 meseci. I stvarno se vidimo uskoro na izborima - zaključuje Piper.