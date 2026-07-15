Ideološkinja blokadera i antisrpkinja Aida Ćorović je brutalno izvređala srpski narod, Srbiju i Republiku Srpsku! U sramnom gostovanju na tajkunskoj televiziji Novoj S, Ćorovićeva je proglasila građana Srbije psihijatrijskim bolesnicima, ubicama i koljačima koji su zaslužili sve što im se dešava!

Aida Ćorović osim što je vređala građane Srbije, brutalno je pljunula i na Republiku Srpsku.. Ponovila je najgore laži, tvrdeći da je Republika Srpska stvorena na tuđoj krvi.

- Jer oni znaju odlično da je Republika Srpska na genocidu stvorena i da nema sreće kad pravite kuću na tuđem groblju i na tuđoj krvi i kostima - poručila je Ćorović.

Ćorovićeva je zatim bez trunke srama izjavila da je većina ljudi u Srbiji za ozbiljno psihijatrijsko lečenje, optužujući ceo narod da živi u mržnji.

- Dakle, ja mislim da smo mi u ozbiljnom problemu, da je većina ljudi, ovdje sad ću reći možda pregrubu kvalifikaciju, ali zaista za ozbiljno psihijatrijsko lečenje... Mi u Srbiji, većina ljudi mrzi. Mrzi duboko, iskreno i ponekad potpuno bez ikakvog razloga - rekla je ona.

Najskandalozniji deo njenog izlaganja usledio je kada je opravdala svako nasilje nad Srbima i poručila da je naš narod zaslužio sve užase, optužujući nas da decenijama sejemo samo zlo.

- Na neki način mi smo to zaslužili. Znači, ne možete da sejete zlo godinama, decenijama, da ubijate decu, ljude, hapsite, silujete, koljete, palite i da očekujete da se to ne vrati. Nažalost, rat se vratio kući već podugo vremena... - poručiča je.

Ova antisrpkinja još jednom je pokazala šta opozicija i njihovi blokaderi zapravo misle o sopstvenoj državi i narodu. Za njih su građani Srbije zločinci, silovatelji, koljači i genocidaši koje treba poslati na lečenje!