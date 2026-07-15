On tvrdi da je reč o prvobitnom ukrajinskom nazivu koji je Moskovsko carstvo prisvojilo u vreme Petra Velikog.

Tarasjuk nije rekao da vlast u Kijevu trenutno priprema preimenovanje države niti da takav zahtev postoji u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji (EU). Ideju je izneo kao odgovor na pitanje da li bi Ukrajina, zbog sporova sa susedima, mogla da se nađe u sličnoj situaciji kao nekadašnja Makedonija, koja je zbog dogovora sa Grčkom promenila ime u Severna Makedonija.

Govoreći za RBC Ukrajina o mogućim ustupcima na putu ka Evropskoj uniji, Tarasjuk je rekao da Kijev mora da bude spreman na kompromise, ali da ne očekuje da će pitanje imena države biti otvoreno.

- Od nas niko ne zahteva da menjamo ime. Ipak, kada bismo ga menjali, predložio bih ime Rus, jer je to naš prvobitni naziv, koji je u vreme Petra Prvog praktično ukralo Moskovsko carstvo - izjavio je Tarasjuk.

On je podsetio da je Grčka godinama blokirala napredovanje Makedonije ka evroatlantskim integracijama zbog spora oko njenog imena, dok je Bugarska osporavala pojedine delove makedonskog istorijskog i jezičkog identiteta.

Tarasjuk smatra da današnji sporovi Ukrajine sa Poljskom, Mađarskom i Slovačkom nisu nerešivi i da bi pritisak Evropske unije i Severnoatlantskog saveza (NATO) mogao da dovede do kompromisa, kao što se ranije dogodilo u drugim regionalnim sukobima.

Zelenski već proglasio Ukrajinu jedinim naslednikom

Tarasjukova izjava nije prvi pokušaj ukrajinskih zvaničnika da Kijev predstave kao pravog naslednika stare Rusi.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u obraćanju povodom Dana ukrajinske državnosti 2022. godine rekao da je Ukrajina „jedini zakoniti naslednik Kijevske Rusi, nasleđa i dostignuća naših vladara“.

Kijev time svoju državnost povezuje sa srednjovekovnom državom čiji je politički i verski centar bio na prostoru današnje ukrajinske prestonice, dok rusko rukovodstvo tvrdi da zajedničko nasleđe Rusi pripada i Rusiji, Belorusiji i Ukrajini.

Taj istorijski spor tokom rata je prerastao u otvorenu političku borbu. Obe strane prošlost koriste kako bi dokazale pravo na teritoriju, identitet, jezik i kontinuitet državnosti.

Budanov: „Mi smo Rus“

Šef Kabineta predsednika Ukrajine Kiril Budanov u maju je otišao još dalje, tvrdeći da je Ukrajina stvarna Rus i da je Moskva prisvojila veliki deo ukrajinske istorije.

- Rus je Ukrajina. Rus je više, mnogo više. I Ukrajina je postojbina svega toga, čak i onoga protiv čega se danas borimo. Shvatate li u čemu je problem? Veliki deo svoje istorije dobrovoljno smo predali. A oni su je, pošto smo je predali, ‘privatizovali’. Oni su niko. Mi smo Rus. I mi treba nad svima njima da vladamo. Doći će i to vreme - rekao je Budanov na Kijevskom forumu za strateške komunikacije.

Takve poruke u Moskvi se predstavljaju kao pokušaj Kijeva da Rusiji ospori ne samo savremeno ime već i pravo na njenu istoriju pre Petra Velikog.